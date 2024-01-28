Alper Gezeravcı uzay maceralarını anlattı: Güneş’in sınırsız kaynağını görüyorum!

'GURUR VE HEYECANI HİSSEDİYOR VE ÜRPERİYORUM'

Gezeravcı, bir öğrencinin 'Uzayda olmak nasıl bir duygu?' sorusu üzerine, "Ay yıldızlı bayrağımızı uzayda taşımak şerefine nail olmak, tarif ötesi bir duygu. Sizlerin de desteğini burada hissetmek, benim his ve düşüncelerime paydaş olduğunuzu bilmek, mutlulukların aile ile paylaşıldığında çoğalması gibi deneyimlerimi daha da değerli hale getiriyor.



