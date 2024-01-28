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Alper Gezeravcı uzay maceralarını anlattı: Güneş'in sınırsız kaynağını görüyorum!
Giriş Tarihi: 28.01.2024 13:26
Güncelleme Tarihi: 28.01.2024
14:10
Alper Gezeravcı uzay maceralarını anlattı: Güneş'in sınırsız kaynağını görüyorum!
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, öğrencilerin ve akademisyenlerin sorularını yanıtladı. Uzay maceralarını detaylıca anlatan Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kalacağı sürede yaptığı deneylere ilişkin, "Mikro yer çekimi ortamında bu kristalleri incelemek, bir tümörün nasıl geliştiğini analiz etmek ve bununla mücadele edecek yeni bir ilaç yapmak için araştırma yapmak mümkün. Dolayısıyla, mikro yer çekimi ortamı, bilimsel araştırmalar için dünyada sahip olmadığımız çok farklı fırsatlar yaratıyor" ifadelerini kullandı.