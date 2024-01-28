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Haberler Yaşam Alper Gezeravcı uzay maceralarını anlattı: Güneş'in sınırsız kaynağını görüyorum!
Giriş Tarihi: 28.01.2024 13:26 Güncelleme Tarihi: 28.01.2024 14:10

Alper Gezeravcı uzay maceralarını anlattı: Güneş'in sınırsız kaynağını görüyorum!

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, öğrencilerin ve akademisyenlerin sorularını yanıtladı. Uzay maceralarını detaylıca anlatan Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kalacağı sürede yaptığı deneylere ilişkin, "Mikro yer çekimi ortamında bu kristalleri incelemek, bir tümörün nasıl geliştiğini analiz etmek ve bununla mücadele edecek yeni bir ilaç yapmak için araştırma yapmak mümkün. Dolayısıyla, mikro yer çekimi ortamı, bilimsel araştırmalar için dünyada sahip olmadığımız çok farklı fırsatlar yaratıyor" ifadelerini kullandı.

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Alper Gezeravcı uzay maceralarını anlattı: Güneş’in sınırsız kaynağını görüyorum!

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın ardından ilk canlı yayın bağlantısını Samsun Üniversitesi öğrenci ve akademisyenleri ile gerçekleştirdi. Öğrencilerin ve akademisyenlerin sorularını yanıtlayan Gezeravcı, uzaydaki deneyimlerini ve merak edilenlerini paylaştı.


Alper Gezeravcı uzay maceralarını anlattı: Güneş’in sınırsız kaynağını görüyorum!

'GURUR VE HEYECANI HİSSEDİYOR VE ÜRPERİYORUM'
Gezeravcı, bir öğrencinin 'Uzayda olmak nasıl bir duygu?' sorusu üzerine, "Ay yıldızlı bayrağımızı uzayda taşımak şerefine nail olmak, tarif ötesi bir duygu. Sizlerin de desteğini burada hissetmek, benim his ve düşüncelerime paydaş olduğunuzu bilmek, mutlulukların aile ile paylaşıldığında çoğalması gibi deneyimlerimi daha da değerli hale getiriyor.

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Alper Gezeravcı uzay maceralarını anlattı: Güneş’in sınırsız kaynağını görüyorum!

Beni buraya taşıyan şanlı bayrağımızın, istasyonda asılı olduğu yerden her geçişimde, iradesi ve kararlılığı ile bu büyük adımı atan devletimizin, milletimize yaşattığı mutluluk, gurur ve heyecanı hissediyor ve ürperiyorum. Hatta yer çekimsiz ortamda olmasam, ayaklarımın yerden kesildiğini söylerdim. Ancak, bu deyimin mevcut ortamda fiziki bir karşılığı yok" dedi.

Astronot Alper Gezeravcı, uzaydan Samsun'a bağlandı | Video

Alper Gezeravcı uzay maceralarını anlattı: Güneş’in sınırsız kaynağını görüyorum!

'90 DAKİKADA BİR DÜNYANIN ETRAFINDA TUR ATIYORUZ'
Gezeravcı, 'Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) hakkında bize biraz bilgi verebilir misin?' sorusuna da, "Görev yaptığımız Uluslararası Uzay İstasyonu, dünyanın alçak yörüngesinde yer alan bir uzay üssü. Dünya yüzeyinden ortalama 400 kilometre yükseklikte, saniyede yaklaşık 8 kilometre hızla hareket eden bu uzay üssü, düşük yer çekimi ortamında bilimsel deneyler yapılmasına imkan veren bir laboratuvar görevi görüyor. Bunun yanında, eş zamanlı olarak, dünyayı gözleyebildiğimiz insanlı yapay bir uydu niteliği de taşıyor.

Alper Gezeravcı uzay maceralarını anlattı: Güneş’in sınırsız kaynağını görüyorum!

Saatte yaklaşık 28 bin kilometre hızla, dünyanın etrafında ortalama 90 dakikada bir tam tur atıyoruz. Boyutlarına gelecek olursak, yaklaşık bir futbol sahası büyüklüğünde. 74 metreye 110 metrelik ölçüleriyle bu istasyon, insanoğlu tarafından bugüne kadar uzayda inşa edilmiş en büyük yapı olma özelliği taşıyor; ağırlığı ise yaklaşık 420 ton. ISS'i oluşturan ilk modüller, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'ne ait roketler ve uzay mekikleri ile taşındı.

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