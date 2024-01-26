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Haberler Yaşam Alper Gezeravcı’nın uzaya götürdüğü tek şey: Schrenkiella parvula bitkisinin sırrı ne?
Giriş Tarihi: 26.01.2024 10:27 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024 10:27

Alper Gezeravcı’nın uzaya götürdüğü tek şey: Schrenkiella parvula bitkisinin sırrı ne?

Türk astronot Alper Gezeravcı, 19 Ocak'ta uzaya çıkarak tarih yazdı. 'Uzaya çıkan ilk Türk' unvanını alan Gezeravcı, vakit kaybetmeden araştırmalarına başladı. Uzaya giderken yanında götürdüğü tek şey olan Schrenkiella parvula bitkisinin sırrını ise uzmanlar açıkladı: Özel bir öneme sahip…

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Alper Gezeravcı’nın uzaya götürdüğü tek şey: Schrenkiella parvula bitkisinin sırrı ne?

Türkiye, cumhuriyetinin 100. yılında uzay çağını başlattı. Türk astronot Alper Gezeravcı, 19 Ocak'ta ABD'nin Maimi eyaletinden yapılan fırlatmayla uzaya çıkarak tarih yazdı.

Alper Gezeravcı’nın uzaya götürdüğü tek şey: Schrenkiella parvula bitkisinin sırrı ne?

36 saatlik uçuşun ardından 20 Ocak'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşan Alper Gezeravcı, vakit kaybetmeden deneylerine başladı.

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Alper Gezeravcı’nın uzaya götürdüğü tek şey: Schrenkiella parvula bitkisinin sırrı ne?

Herkes, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzaya giderken yanında götürdüğü 'Extremophyte' adlı deneyde kullanacağı Tuz Gölünde yetişen 'Schrenkiella parvula' bitkisinin sırrını merak etmeye başladı.

Alper Gezeravcı’nın uzaya götürdüğü tek şey: Schrenkiella parvula bitkisinin sırrı ne?

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Selçuk Üniversitesi (SÜ) Eczacılık Fakültesi Dekanı ve Farmasötik Botanik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yavuz Bağcı, Schrenkiella parvula'nın tanıdıkları bir bitki olduğunu, özellikle Tuz Gölü'nde yaptıkları floristik ve endemik bitkilerle ilgili bazı çalışmalar içerisinde bitkiyi gördüklerini açıkladı.

Alper Gezeravcı’nın uzaya götürdüğü tek şey: Schrenkiella parvula bitkisinin sırrı ne?

Schrenkiella parvula'nın Hardalgiller/Turpgillere ait bir bitki olduğunu belirten Prof. Dr. Bağcı, "Endemik deniliyor ama endemik olmayan bir bitki. Tuz Gölünden özellikle Rusya, Çin'e kadar yayılış gösteren bir özelliği var. Özel bir bitki. Bitki daha önce Arabidopsis parvula olarak isimlendirilmesine rağmen 2010 yılında German ve Al-Shenbaz'ın Nordic Journal of Botany (2010) isimli dergide yapmış olduğu çalışmalar neticesinde Schrenkiella parvula olarak tekrar isimlendirilmiş.

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