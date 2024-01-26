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Alper Gezeravcı’nın uzaya götürdüğü tek şey: Schrenkiella parvula bitkisinin sırrı ne?
Giriş Tarihi: 26.01.2024 10:27
Güncelleme Tarihi: 26.01.2024
10:27
Alper Gezeravcı’nın uzaya götürdüğü tek şey: Schrenkiella parvula bitkisinin sırrı ne?
Türk astronot Alper Gezeravcı, 19 Ocak'ta uzaya çıkarak tarih yazdı. 'Uzaya çıkan ilk Türk' unvanını alan Gezeravcı, vakit kaybetmeden araştırmalarına başladı. Uzaya giderken yanında götürdüğü tek şey olan Schrenkiella parvula bitkisinin sırrını ise uzmanlar açıkladı: Özel bir öneme sahip…