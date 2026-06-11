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ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU 11 HAZİRAN 2026: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 11.06.2026 10:38
ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU 11 HAZİRAN 2026: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar oldu?
Yatırımcıların gözü kulağı anlık piyasa verilerinde. 11 Haziran 2026 canlı altın fiyatları, küresel piyasalardaki hareketlilik ve ons bazlı değişimlerle güne başladı. Peki, bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte serbest piyasa ve Kapalıçarşı güncel alış-satış rakamları.