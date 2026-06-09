Haberler
Yaşam
ALTIN FİYATLARI CANLI GRAFİK 2026: Bugün gram altın ne kadar? Tam, yarım, çeyrek alış-satış fiyatı
Giriş Tarihi: 09.06.2026 08:15
ALTIN FİYATLARI CANLI GRAFİK 2026: Bugün gram altın ne kadar? Tam, yarım, çeyrek alış-satış fiyatı
Altın fiyatları 9 Haziran 2026 Salı gününe takiple başladı. Yatırımcıların anlık olarak takip ettiği piyasalarda gram altın ve çeyrek altın başta olmak üzere sarrafiye ürünlerinde düşük seyir devam ediyor. Küresel piyasalardaki ons dalgalanması iç piyasada bugün altın ne kadar sorusunu gündeme getirdi. İşte en güncel rakamlar.