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Giriş Tarihi: 09.06.2026 08:15

ALTIN FİYATLARI CANLI GRAFİK 2026: Bugün gram altın ne kadar? Tam, yarım, çeyrek alış-satış fiyatı

Altın fiyatları 9 Haziran 2026 Salı gününe takiple başladı. Yatırımcıların anlık olarak takip ettiği piyasalarda gram altın ve çeyrek altın başta olmak üzere sarrafiye ürünlerinde düşük seyir devam ediyor. Küresel piyasalardaki ons dalgalanması iç piyasada bugün altın ne kadar sorusunu gündeme getirdi. İşte en güncel rakamlar.

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ALTIN FİYATLARI CANLI GRAFİK 2026: Bugün gram altın ne kadar? Tam, yarım, çeyrek alış-satış fiyatı

Uluslararası gelişmeler ve iç piyasadaki takip, alış-satış fiyatlarını şekillendiriyor. Haftanın ikinci işlem gününde Kapalıçarşı ve serbest piyasa verilerine göre altın fiyatları dünkü kapanış seviyelerinde seyrediyor. Yatırımcılar ve birikim yapanlar için güncel rakamlar şöyle:

ALTIN FİYATLARI CANLI GRAFİK 2026: Bugün gram altın ne kadar? Tam, yarım, çeyrek alış-satış fiyatı

9 HAZİRAN 2026 GRAM ALTIN FİYATI KAÇ TL OLDU?

Yeni güne alıcılı bir seyirle başlayan gram altın, serbest piyasada düşük seviyesini tazelemeye devam ediyor. 9 Haziran 2026 sabahı itibarıyla gram altın alış fiyatı 6.433,49 TL, satış fiyatı ise 6.434,42 TL seviyesinden işlem görüyor.

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ALTIN FİYATLARI CANLI GRAFİK 2026: Bugün gram altın ne kadar? Tam, yarım, çeyrek alış-satış fiyatı

ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR? (ANLIK ÇEYREK ALTIN ALIŞ - SATIŞ)

Düğün sezonunun yaklaşması ve geleneksel birikim alışkanlıkları nedeniyle en çok aratılan ürünlerin başında gelen çeyrek altın, güne başladı. Güncel piyasa verilerine göre çeyrek altın alış fiyatı 10.549,38 TL olarak belirlenirken, kuyumculardaki standart satış fiyatı 10.641,01 TL oldu.

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ALTIN FİYATLARI CANLI GRAFİK 2026: Bugün gram altın ne kadar? Tam, yarım, çeyrek alış-satış fiyatı

YARIM ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Çeyrek altının bir üst alternatifi olarak hem takı hem de yatırım amacıyla tercih edilen yarım altın, ons ve dolar kurundaki senkronize hareketten doğrudan etkilendi. Günün ilk seansında yarım altın alış fiyatı 21.111,44 TL seviyesinden işlem görürken, piyasadaki güncel satış fiyatı 21.257,02 TL olarak tabelalara yansıdı.

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ALTIN FİYATLARI CANLI GRAFİK 2026: Bugün gram altın ne kadar? Tam, yarım, çeyrek alış-satış fiyatı

TAM ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI KAÇ LİRA?

Bugün serbest piyasada tam altın alış fiyatı 42.086,00 TL, satış fiyatı ise 42.468,00 TL olarak güncellendi. Cumhuriyet altını ise 42.831,00 TL alış ve 43.498,00 TL satış fiyatıyla alıcı buluyor.

ALTIN FİYATLARI CANLI GRAFİK 2026: Bugün gram altın ne kadar? Tam, yarım, çeyrek alış-satış fiyatı

ONS ALTIN VE KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

İç piyasadaki fiyatlamanın ana motoru olan ons altın, uluslararası piyasalarda duruşunu sürdürüyor. Güne standart bir başlangıç yapan ons altın, 4.338,27 dolar alış ve 4.337,13 dolar satış seviyelerinde dengelendi.

ALTIN FİYATLARI CANLI GRAFİK 2026: Bugün gram altın ne kadar? Tam, yarım, çeyrek alış-satış fiyatı
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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