ALTIN FİYATLARI CANLI GRAFİK 2026: Bugün gram altın ne kadar? Tam, yarım, çeyrek alış-satış fiyatı

YARIM ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Çeyrek altının bir üst alternatifi olarak hem takı hem de yatırım amacıyla tercih edilen yarım altın, ons ve dolar kurundaki senkronize hareketten doğrudan etkilendi. Günün ilk seansında yarım altın alış fiyatı 21.111,44 TL seviyesinden işlem görürken, piyasadaki güncel satış fiyatı 21.257,02 TL olarak tabelalara yansıdı.

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