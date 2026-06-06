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Haberler Yaşam Altın Fiyatları canlı takip: 6 Haziran 2026 22 ayar bilezik, tam, gram, yarım, çeyrek altın fiyatı ne kadar?
Giriş Tarihi: 06.06.2026 06:27 Güncelleme Tarihi: 06.06.2026 06:31

Altın Fiyatları canlı takip: 6 Haziran 2026 22 ayar bilezik, tam, gram, yarım, çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Altın piyasasında hareketlilik sürüyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar 6 Haziran 2026 Cumartesi günü gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatlarını yakından takip ediyor. İşte güncel alış satış rakamlarında son durum...

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Altın Fiyatları canlı takip: 6 Haziran 2026 22 ayar bilezik, tam, gram, yarım, çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Küresel piyasalardaki gelişmeler ve döviz kurundaki dalgalanmalar altın fiyatları üzerinde etkisini göstermeye devam ediyor. Güvenli liman olarak görülen altına yatırım yapmak isteyenler ile alım-satım işlemi gerçekleştirecek vatandaşlar, güncel altın fiyatlarını araştırıyor. Peki bugün çeyrek, yarım, tam, gram altın kaç TL, 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu? İşte 6 Haziran 2026 canlı altın fiyatları...

Altın Fiyatları canlı takip: 6 Haziran 2026 22 ayar bilezik, tam, gram, yarım, çeyrek altın fiyatı ne kadar?

6 HAZİRAN 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

  • ALIŞ: 6.408,30
  • SATIŞ: 6.409,16

Altın fiyatları anlık olarak değişmektedir.

3 Haziran 2026 Çarşamba günü "canlı altın fiyatları için tıklayınız."

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Altın Fiyatları canlı takip: 6 Haziran 2026 22 ayar bilezik, tam, gram, yarım, çeyrek altın fiyatı ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

  • ALIŞ: 10.451,00
  • SATIŞ: 10.625,00

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Altın Fiyatları canlı takip: 6 Haziran 2026 22 ayar bilezik, tam, gram, yarım, çeyrek altın fiyatı ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI

  • ALIŞ: 43.081,00
  • SATIŞ: 43.748,00

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Altın Fiyatları canlı takip: 6 Haziran 2026 22 ayar bilezik, tam, gram, yarım, çeyrek altın fiyatı ne kadar?

TAM ALTIN

  • ALIŞ: 41.694,00
  • SATIŞ: 42.382,00

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Altın Fiyatları canlı takip: 6 Haziran 2026 22 ayar bilezik, tam, gram, yarım, çeyrek altın fiyatı ne kadar?

YARIM ALTIN

  • ALIŞ: 20.914,00
  • SATIŞ: 21.243,00

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