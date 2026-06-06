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Altın Fiyatları canlı takip: 6 Haziran 2026 22 ayar bilezik, tam, gram, yarım, çeyrek altın fiyatı ne kadar?
Giriş Tarihi: 06.06.2026 06:27
Güncelleme Tarihi: 06.06.2026 06:31
Altın Fiyatları canlı takip: 6 Haziran 2026 22 ayar bilezik, tam, gram, yarım, çeyrek altın fiyatı ne kadar?
Altın piyasasında hareketlilik sürüyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar 6 Haziran 2026 Cumartesi günü gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatlarını yakından takip ediyor. İşte güncel alış satış rakamlarında son durum...