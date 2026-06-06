Altın Fiyatları canlı takip: 6 Haziran 2026 22 ayar bilezik, tam, gram, yarım, çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Küresel piyasalardaki gelişmeler ve döviz kurundaki dalgalanmalar altın fiyatları üzerinde etkisini göstermeye devam ediyor. Güvenli liman olarak görülen altına yatırım yapmak isteyenler ile alım-satım işlemi gerçekleştirecek vatandaşlar, güncel altın fiyatlarını araştırıyor. Peki bugün çeyrek, yarım, tam, gram altın kaç TL, 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu? İşte 6 Haziran 2026 canlı altın fiyatları...