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Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, bugünkü gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları
Giriş Tarihi: 09.06.2026 18:10
Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, bugünkü gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları
Altın fiyatları 9 Haziran 2026 Salı gününe takiple başladı. Yatırımcıların anlık olarak takip ettiği piyasalarda gram altın ve çeyrek altın başta olmak üzere sarrafiye ürünlerinde düşük seyir devam ediyor. Küresel piyasalardaki ons dalgalanması iç piyasada bugün altın ne kadar sorusunu gündeme getirdi. İşte en güncel rakamlar.