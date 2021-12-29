Altın hesabı nedir, nasıl açılır? Altın hesabı ne işe yarıyor?

ALTIN HESABI NASIL AÇILIR?
Altın hesabı açma işlemleri için iki yöntem bulunmaktadır. Unutulmamalıdır ki, altın hesabı açacaksanız uygun faiz oranı ve kâr payı araştırması yaparak bir bankadan hesap açın. Altın hesabı açmak istediğiniz bankanın müşterisi olduktan sonra,
Banka şubesine giderek,
Bankanın mobil uygulaması ya da internet bankacılığı sitesi üzerinden altın hesabınızı kolay ve güvenli bir şekilde açabilirsiniz.
Bir bankanın müşterisi olmadan altın hesabı açma işlemi gerçekleştirmek istiyorsanız, banka şubesine gitmeniz gerekmektedir.
VADESİZ VE VADELİ ALTIN HESABI NEDİR?
Altın hesabı, vadeli ve vadesiz olmak üzere iki türlüdür.
Vadeli altın hesabı, seçilen vade süresince altınlardan belirli bir faiz oranı üzerinden kazanç sağlanmasını ifade eder. Vadeli altın hesabının diğer vadeli mevduat hesaplarından da önemli bir farkı bulunmaktadır. Öyle ki, vadeli altın hesabı ile hem piyasalardaki altın fiyatı artışı hem de belirlenen faiz oranına göre kazanç sağlanmaktadır.
Vadesiz altın mevduat hesabı ile gelir vergisi ya da herhangi bir masraf ödemeden altın alım-satım işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Hesap açılışı ve gerçekleştirilecek işlemlerde hesaba fiziki altın olarak teslimat yapılmamaktadır. Yine aynı şekilde fiziki altın olarak ödeme yapılmamaktadır.