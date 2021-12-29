Altın hesabı nedir, nasıl açılır? Altın hesabı ne işe yarıyor?

ALTIN HESABI NEDİR VE NE İŞE YARAR?

Altın hesabı, birikimlerini emtia olarak değerlendirmek isteyen bireyler tarafından tercih edilen bir yöntemdir. Altın hesabı vatandaşların, sahip oldukları altınları bankalara götürmeleri ya da mevcut birikimleriyle bankalardan altın alarak hesaplarına eklemeleri şeklinde kullanılan bir birikim hesabıdır. Altın hesabının vadeli ve vadesiz olmak üzere iki farklı çeşidi bulunur.

Altın hesabında sahip olunan çeyrek, yarım ve gram altınlar bankalara götürülerek hesap açmak ya da hesaba ekleme yapmak mümkündür. Aynı zamanda bankaların sahip olduğu güncel altın oranında para karşılığı altın alarak hesaba eklemek ya da hesap açılımı yapmak da olasıdır. vatandaşlar bu seçeneklerden kendilerine uygun olanını tercih edebilirler.