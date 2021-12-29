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Haberler Yaşam Altın hesabı nedir, nasıl açılır? Altın hesabı ne işe yarıyor?
Giriş Tarihi: 29.12.2021 09:05 Güncelleme Tarihi: 29.12.2021 09:05

Altın hesabı nedir, nasıl açılır? Altın hesabı ne işe yarıyor?

Altın hesaplarının Türk Lirası'na çevrilmesine ilişkin son dakika açıklaması gelince altın hesabı nedir, ne kadar kazandırır merak ediliyor. Altın hesabı, bireylerin altınlarını banka hesaplarında biriktirmelerine ve bazı durumlarda altın faiz oranlarından faydalanmalarına imkan tanıyan olukça yaygın bir mevduat hesabıdır. Merkez Bankası tebliğine göre, 28 Aralık 2021 tarihi itibariyle altın hesapları, hesap sahibinin talep etmesi halinde Türk Lirası mevduat hesabına çevrilecek. Peki Altın hesabı nedir, nasıl açılır, ne işe yarar? Altın hesabı ne kadar kazandırır?

Altın hesabı nedir, nasıl açılır? Altın hesabı ne işe yarıyor?

Altın hesabı nedir, nasıl açılır sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. Gelen son dakika bilgisine göre Altın hesaplarının Türk Lirası mevduat hesaplarına dönüşümünün desteklenmesine ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Altın hesabında sahip olunan çeyrek, yarım ve gram altınlar bankalara götürülerek hesap açmak ya da hesaba ekleme yapmak mümkündür. Peki Altın hesabı nedir, nasıl açılır? Altın hesabı ne kadar kazandırır?

Altın hesabı nedir, nasıl açılır? Altın hesabı ne işe yarıyor?

ALTIN HESABI NEDİR VE NE İŞE YARAR?

Altın hesabı, birikimlerini emtia olarak değerlendirmek isteyen bireyler tarafından tercih edilen bir yöntemdir. Altın hesabı vatandaşların, sahip oldukları altınları bankalara götürmeleri ya da mevcut birikimleriyle bankalardan altın alarak hesaplarına eklemeleri şeklinde kullanılan bir birikim hesabıdır. Altın hesabının vadeli ve vadesiz olmak üzere iki farklı çeşidi bulunur.

Altın hesabında sahip olunan çeyrek, yarım ve gram altınlar bankalara götürülerek hesap açmak ya da hesaba ekleme yapmak mümkündür. Aynı zamanda bankaların sahip olduğu güncel altın oranında para karşılığı altın alarak hesaba eklemek ya da hesap açılımı yapmak da olasıdır. vatandaşlar bu seçeneklerden kendilerine uygun olanını tercih edebilirler.

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Altın hesabı nedir, nasıl açılır? Altın hesabı ne işe yarıyor?

ALTIN HESABI NASIL AÇILIR?

Altın hesabı açma işlemleri için iki yöntem bulunmaktadır. Unutulmamalıdır ki, altın hesabı açacaksanız uygun faiz oranı ve kâr payı araştırması yaparak bir bankadan hesap açın. Altın hesabı açmak istediğiniz bankanın müşterisi olduktan sonra,

Banka şubesine giderek,

Bankanın mobil uygulaması ya da internet bankacılığı sitesi üzerinden altın hesabınızı kolay ve güvenli bir şekilde açabilirsiniz.

Bir bankanın müşterisi olmadan altın hesabı açma işlemi gerçekleştirmek istiyorsanız, banka şubesine gitmeniz gerekmektedir.

VADESİZ VE VADELİ ALTIN HESABI NEDİR?

Altın hesabı, vadeli ve vadesiz olmak üzere iki türlüdür.

Vadeli altın hesabı, seçilen vade süresince altınlardan belirli bir faiz oranı üzerinden kazanç sağlanmasını ifade eder. Vadeli altın hesabının diğer vadeli mevduat hesaplarından da önemli bir farkı bulunmaktadır. Öyle ki, vadeli altın hesabı ile hem piyasalardaki altın fiyatı artışı hem de belirlenen faiz oranına göre kazanç sağlanmaktadır.

Vadesiz altın mevduat hesabı ile gelir vergisi ya da herhangi bir masraf ödemeden altın alım-satım işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Hesap açılışı ve gerçekleştirilecek işlemlerde hesaba fiziki altın olarak teslimat yapılmamaktadır. Yine aynı şekilde fiziki altın olarak ödeme yapılmamaktadır.

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