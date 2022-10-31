Haberler Yaşam Altın Kelebek ödül töreni ne zaman? 41. Altın Kelebek adayları kim, oylama ne zamana kadar sürecek?

Giriş Tarihi: 31.10.2022 10:01 Güncelleme Tarihi: 31.10.2022 10:02

Altın Kelebek oylama hala devam ediyor. İkinci tur oylamaları geçtiğimiz hafta başladı ve birçok ünlü bu sırada elendi. Adaylardan Tan Taşçı'nın Altın Kelebek Ödülleri'nden çekilmesi gündem konusu olurken, birçok vatandaş "Altın Kelebek ödül töreni ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. Altın Kelebek adayları için oylamalar hala devam ettiğini hatırlatmakta fayda var. Peki, Altın Kelebek ödül töreni ne zaman? Altın Kelebek oylama ne zaman bitecek? İşte 41. Pantene Altın Kelebek ödül töreni hakkında bilgiler…