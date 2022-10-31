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Haberler Yaşam Altın Kelebek ödül töreni ne zaman? 41. Altın Kelebek adayları kim, oylama ne zamana kadar sürecek?
Giriş Tarihi: 31.10.2022 10:01 Güncelleme Tarihi: 31.10.2022 10:02

Altın Kelebek ödül töreni ne zaman? 41. Altın Kelebek adayları kim, oylama ne zamana kadar sürecek?

Altın Kelebek oylama hala devam ediyor. İkinci tur oylamaları geçtiğimiz hafta başladı ve birçok ünlü bu sırada elendi. Adaylardan Tan Taşçı'nın Altın Kelebek Ödülleri'nden çekilmesi gündem konusu olurken, birçok vatandaş "Altın Kelebek ödül töreni ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. Altın Kelebek adayları için oylamalar hala devam ettiğini hatırlatmakta fayda var. Peki, Altın Kelebek ödül töreni ne zaman? Altın Kelebek oylama ne zaman bitecek? İşte 41. Pantene Altın Kelebek ödül töreni hakkında bilgiler…

Altın Kelebek ödül töreni ne zaman? 41. Altın Kelebek adayları kim, oylama ne zamana kadar sürecek?

41. Altın Kelebek Ödül töreni için geri sayı başladı. Yılın en iyi dizileri, fenomenler, oyuncuları gibi kategoriler mevcutken, Altın Kelebek oylama bir süre daha devam edecek. Vatandaşlar "Altın Kelebek ödül töreni ne zaman, saat kaçta?" soruları yanıt arıyor. Peki, 41. Altın Kelebek adayları kim, sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

Altın Kelebek ödül töreni ne zaman? 41. Altın Kelebek adayları kim, oylama ne zamana kadar sürecek?

ALTIN KELEBEK ÖDÜL TÖRENİ NE ZAMAN?

Altın Kelebek Ödül Töreni 4 Aralık 2022 tarihinde düzenlenecektir.

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Altın Kelebek ödül töreni ne zaman? 41. Altın Kelebek adayları kim, oylama ne zamana kadar sürecek?

ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ YILDIZI PARLAYANLAR KİMLER?

Altın Kelebek Ödülleri Yıldızı Parlayanlar açıklandı. Bu yıl 48'ncisi düzenlenecek olan yarışmada Kardeşlerim dizisinden Su Burcu Yazgı Coşkun, Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan rolüne hayat veren oyuncu Özgü Kaya, Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Gizem rolüne hayat veren Nilsu Berfin Aktaş oldu.

Ayrıca Sadakatsiz dizisinde Selçuk karakteriyle öne çıkan Tarık Emir Tekin Yıldızı Parlayanlar arasında gösterildi.

Altın Kelebek ödül töreni ne zaman? 41. Altın Kelebek adayları kim, oylama ne zamana kadar sürecek?

OYLAMA NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

Pantene Altın Kelebek Heyecanı devam ediyor. Oylamanın ikinci aşaması 26 Ekimden 9 Kasıma kadar devam edecek. Siz de internet sitesi üzerinden oy kullanabilirsiniz.

Altın Kelebek ödül töreni ne zaman? 41. Altın Kelebek adayları kim, oylama ne zamana kadar sürecek?
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