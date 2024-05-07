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Haberler Yaşam Altınay Savunma halka arz oluyor! Talep toplamaya yarın başlıyor: Altınay Savunma halka arz ne zaman, hisse fiyatı kaç TL?
Giriş Tarihi: 07.05.2024 10:32 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 10:33

Altınay Savunma halka arz oluyor! Talep toplamaya yarın başlıyor: Altınay Savunma halka arz ne zaman, hisse fiyatı kaç TL?

Altınay Savunma Teknolojileri SPK tarafından halka arzına onay verilmişti. 8-9-10 Mayıs tarihlerinde talep toplayan şirketin halka araz sonuçları belli oldu. 1 TL nominal değerli paylarını 32 TL sabit fiyat üzerinden satışa sundu. Talep toplama tarihleri açıklandı.Yatırımcılar tarafından Altınay Savunma halka arz ne zaman, kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görecek araştırmalarına başlanıldı. Altınay Savunma, halka arz büyüklüğü 1,8 milyar TL, halka arz açıklık oranı %25 olarak belirlendi. Peki, ALTNY halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var? İşte detaylar

Altınay Savunma halka arz oluyor! Talep toplamaya yarın başlıyor: Altınay Savunma halka arz ne zaman, hisse fiyatı kaç TL?

Yatırımcılar tarafından Altınay Savunma halka arzı araştırılıyor. Üç gün sürecek talep toplama işlemleri yöntemiyle halka arzın büyüklüğü 1 milyar 800 milyon TL olarak hesaplanırken, işlem sonrası Şirket'in halka açıklık oranı yüzde 25 olarak açıklandı. Halka arzda yüzde 69 yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 30 yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsisat ayrıldı. Peki, Altınay Savunma halka arz ne zaman?

Altınay Savunma halka arz oluyor! Talep toplamaya yarın başlıyor: Altınay Savunma halka arz ne zaman, hisse fiyatı kaç TL?

ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Altına Savunma Tekonojileri halka arz hisse fiyatı 32 TL olarak açıklandı.

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Altınay Savunma halka arz oluyor! Talep toplamaya yarın başlıyor: Altınay Savunma halka arz ne zaman, hisse fiyatı kaç TL?

ALTINAY SAVUNMA TEKONOLOJİLERİ KAÇ LOT VERİR?

Altınay Savunma Tekonojileri toplamda 58,823,530 Lot dağıtacak. Bireysel yatırımcıya ve grup çalışanlarına eşit dağıtılacak ve lot miktarı katılımcıya göre şekillenecek. Yıldız Pazar'da işlem görecek.

Altınay Savunma halka arz oluyor! Talep toplamaya yarın başlıyor: Altınay Savunma halka arz ne zaman, hisse fiyatı kaç TL?

ALTINAY SAVUNMA TEKONOLOJİLERİ HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

Şirketin halka arz tarihleri 8-9-10 Mayıs olarak açıklandı.

Altınay Savunma halka arz oluyor! Talep toplamaya yarın başlıyor: Altınay Savunma halka arz ne zaman, hisse fiyatı kaç TL?

ALTINAY HALKA ARZ KAÇ LOT VERİYOR, KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Altınay Savunma Teknolojileri toplamda 58.823.530 lot dağıtımı yapacak. Şirket katılım endeksine uygun olarak halka arz olacak. Altınay Savunma halka açıklığı yüzde 25, halka arz büyüklüğü ise 1,8 milyar TL.

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