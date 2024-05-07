Altınay Savunma halka arz oluyor! Talep toplamaya yarın başlıyor: Altınay Savunma halka arz ne zaman, hisse fiyatı kaç TL?

Yatırımcılar tarafından Altınay Savunma halka arzı araştırılıyor. Üç gün sürecek talep toplama işlemleri yöntemiyle halka arzın büyüklüğü 1 milyar 800 milyon TL olarak hesaplanırken, işlem sonrası Şirket'in halka açıklık oranı yüzde 25 olarak açıklandı. Halka arzda yüzde 69 yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 30 yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsisat ayrıldı. Peki, Altınay Savunma halka arz ne zaman?