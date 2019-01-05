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Altyapı çalışması yapan işçiler zehirlendi

AA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 05.01.2019 20:08 Güncelleme Tarihi: 05.01.2019 20:10
Altyapı çalışması yapan işçiler zehirlendi

'da, altyapı çalışması sırasında kanalizasyon borusu içinde çalışırken gazdan etkilenen 6 işçiden 5'i çıkarıldı, bir kişiye ulaşma çalışmaları devam ediyor.

Altyapı çalışması yapan işçiler zehirlendi

Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi Egemenlik Caddesi'nde altyapı çalışması sırasında kanalizasyon borusu içerisine giren 6 işçi, henüz belirlenemeyen bir gazdan etkilendi.

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Altyapı çalışması yapan işçiler zehirlendi

Arkadaşlarının fenalaştığını fark eden diğer çalışanlar durumu yetkililere bildirdi.

Altyapı çalışması yapan işçiler zehirlendi

Bunun üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye, ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri sevk edildi.

Altyapı çalışması yapan işçiler zehirlendi

Ekiplerin çalışması sonucu kanalizasyon borusunun içerisindeki işçilerden 5'i çıkarılarak Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Altyapı çalışması yapan işçiler zehirlendi

Diğer işçiye ulaşılması için çalışmalar sürüyor.

Altyapı çalışması yapan işçiler zehirlendi
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