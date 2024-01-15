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Alzheimer hastalığını tamamen önlediği ortaya çıktı! Bu besini tükettiğiniz anda beyin hücreleriniz yenilenmeye başlıyor
Giriş Tarihi: 15.01.2024 07:19
Güncelleme Tarihi: 15.01.2024
07:24
Alzheimer hastalığını tamamen önlediği ortaya çıktı! Bu besini tükettiğiniz anda beyin hücreleriniz yenilenmeye başlıyor
Bilim insanlarının yaptığı araştırmalar sonucu ortaya çıkan veriler, alzheimer hastalığına karşı koruyuculuk sağlayan, beyin hücrelerini yenileyen ve bilişsel fonksiyonları iyileştiren besinleri ortaya çıkardı. Uzmanlar, düzenli tüketildiğinde beynin gıdası olabilecek besinleri sıraladı. Peki, hangi besinler alzheimer hastalığını tamamen önlüyor? İşte tükettiğiniz andan itibaren etkisini gösteren mucizevi besinler...