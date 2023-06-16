Haberler Yaşam Amerikalılar denizaltının hakimi ülkeleri tek tek sıraladı! Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor?

Giriş Tarihi: 16.06.2023 12:04 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023 12:04

Amerikalılar denizaltının hakimi ülkeleri tek tek sıraladı! Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor?

Amerikan Global Firepower internet sitesi, ülkelerin askeri güçlerini istatistik verileriyle takipçilerine sunuyor. Ünlü savaş gücü sitesi, ülkelerin donanma güçlerini sıralarken, denizaltı sıralamasını da paylaşmayı ihmal etmedi. İlk olarak aklımıza ABD, Çin ve Rusya gelse de denizaltında görünenden çok daha çetin bir savaş var... Öte yandan Global Firepower, dünyanın en güçlü hava kuvvetleri sıralamasını da paylaştı. İşte denizaltının hakimi ülkeler ve dünyanın en güçlü hava kuvvetleri sıralaması...