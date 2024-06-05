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Anadolu Efes Fenerbahçe Beko final tarihi 2024: Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 05.06.2024 07:43
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024
07:53
Anadolu Efes Fenerbahçe Beko final tarihi 2024: Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Basketbol Süper Ligi play-off maçlarından 3 puanı kaparak Beşiktaş Emlakjet'i eleyen Fenerbahçe Beko finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu. Basketbolseverlerin yakın mercek altına aldığı karşılaşmada heyecan dorukta. Sinan Erdem Spor Salonu'nun sahne olacağı ilk Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda merak ediliyor. Taraftar tribünde ve ekran başında yerlerini almaya hazırlanıyor. İşte, Anadolu Efes Fenerbahçe Beko final maçı tarihi 2024...