Anadolu Efes Fenerbahçe Beko final tarihi 2024: Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı tarihi için için geri sayım başladı. Basketbol Süper Ligi final serisinde ilk maça çıkılıyor. Pınar Karşıyaka'yı eleyen Anadolu Efes'in karşısına çıkmaya hazırlanan Fenerbahçe Beko'da geçtiğimiz maç en skorer isimlerden biri Nigel Hayes-Davis oldu. Peki; Anadolu Efes Fenerbahçe Beko final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?