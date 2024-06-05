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Haberler Yaşam Anadolu Efes Fenerbahçe Beko final tarihi 2024: Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 05.06.2024 07:43 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 07:53

Anadolu Efes Fenerbahçe Beko final tarihi 2024: Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Basketbol Süper Ligi play-off maçlarından 3 puanı kaparak Beşiktaş Emlakjet'i eleyen Fenerbahçe Beko finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu. Basketbolseverlerin yakın mercek altına aldığı karşılaşmada heyecan dorukta. Sinan Erdem Spor Salonu'nun sahne olacağı ilk Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda merak ediliyor. Taraftar tribünde ve ekran başında yerlerini almaya hazırlanıyor. İşte, Anadolu Efes Fenerbahçe Beko final maçı tarihi 2024...

Anadolu Efes Fenerbahçe Beko final tarihi 2024: Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı tarihi için için geri sayım başladı. Basketbol Süper Ligi final serisinde ilk maça çıkılıyor. Pınar Karşıyaka'yı eleyen Anadolu Efes'in karşısına çıkmaya hazırlanan Fenerbahçe Beko'da geçtiğimiz maç en skorer isimlerden biri Nigel Hayes-Davis oldu. Peki; Anadolu Efes Fenerbahçe Beko final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes Fenerbahçe Beko final tarihi 2024: Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE BEKO 3-0 BEŞİKTAŞ EMLAKJET'İ ELEDİ!

Basketbol Süper Lig play-off yarı final mücadelelerinde Beşiktaş Emlajket ile karşılaşan Fenerbahçe Beko seriyi uzatmadı ve çıkılan ilk 3 maçı alarak adını finale yazdırdı. Son maçı 86-77'lik skorla alan sarı lacivertlilerde en skorer isim Nigel Hayes-Davis oldu.

Fenerbahçe finalde Pınar Karşıyaka'yı eleyen Anadou Efes karşısında.

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Anadolu Efes Fenerbahçe Beko final tarihi 2024: Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ANADOLU EFES FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Final serisinde ilk maç Anadolu Efes'in evinde. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı 6 Haziran Perşembe günü gerçekleşecek.

Heyecanlı mücadele saat 20.30'da başlayacak.

Anadolu Efes Fenerbahçe Beko final tarihi 2024: Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lig maçlarında olduğu gibi bu mücadelenin de S Sport ekranlarından yayımlanması bekleniyor.

Anadolu Efes Fenerbahçe Beko final tarihi 2024: Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ANADOLU EFES FENERBAHÇE BEKO FİNAL MAÇI TARİHLERİ

6 Haziran Perşembe - 20:30

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko

8 Haziran Cumartesi - 20:30

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko

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