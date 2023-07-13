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Haberler Yaşam Tarım Bakanlığı'ndan asılsız iddiaya yanıt: Anadolu Parsı avlayana para ve hapis cezası...
Giriş Tarihi: 13.07.2023 16:07 Güncelleme Tarihi: 13.07.2023 16:59

Tarım Bakanlığı'ndan asılsız iddiaya yanıt: Anadolu Parsı avlayana para ve hapis cezası...

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), Anadolu Parsı'nın ülkemizdeki izini sürmeye devam ediyor. Neslinin korunması çalışmalarını yıllardır sürdüren DKMP, Anadolu Parsı'nın avlanmasına izin verildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan Anadolu Parsı'nı avlayanlar hakkında 5 yıla kadar hapis ve para cezası verildiği bildirildi.

Tarım Bakanlığı’ndan asılsız iddiaya yanıt: Anadolu Parsı avlayana para ve hapis cezası...

DKMP'den yapılan yazılı açıklamada, Anadolu Parsı'nın ülkede izinin sürülmesi ve neslinin korunması çalışmalarının yıllardır gayretle sürdüğü ve Anadolu coğrafyasının sahip olduğu nadir türün avlanmasına izin verildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Tarım Bakanlığı’ndan asılsız iddiaya yanıt: Anadolu Parsı avlayana para ve hapis cezası...

Bazı medya organları ve sosyal medyada paylaşılan 'Av ve Yaban Hayvanları Tazminat Bedelleri' başlıklı tablonun herhangi bir avlanma bedelini göstermediği vurgulanarak, "Aksine koruma altındaki türleri avlayan ya da yasa dışı avlanma yapan kişilere, idari para cezası yanında kesilen tazminat miktarlarını içermektedir.

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Tarım Bakanlığı’ndan asılsız iddiaya yanıt: Anadolu Parsı avlayana para ve hapis cezası...

Tabloda geçen 'av' ibaresi, nesli tehlike altındaki türün avlatılacağını değil, 'türün tahribatına yönelik her türlü yasa dışı olayın gerçekleşmesi halinde tazminata konu edileceğini' ifade etmektedir.

Tarım Bakanlığı’ndan asılsız iddiaya yanıt: Anadolu Parsı avlayana para ve hapis cezası...

Nesli tehlike altındaki en hassas türlerimizden biri olan Anadolu Parsı'nın avlanmasının kesinlikle yasak olduğunun bir kez daha hatırlatılmasında fayda vardır.

Tarım Bakanlığı’ndan asılsız iddiaya yanıt: Anadolu Parsı avlayana para ve hapis cezası...

Bu minvalde yıllardır izini sürmek ve neslini korumak için gayret gösterdiğimiz bu nadir türümüzün avlanmasına izin verilmesiyle ilgili asılsız iddialar bir yana, avlayan kişilere uygulanacak para cezasında 2023 yılı başında artırıma gidilmiş ve tutar 1 milyon 200 bin liraya çıkarılmıştır.

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