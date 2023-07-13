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Tarım Bakanlığı'ndan asılsız iddiaya yanıt: Anadolu Parsı avlayana para ve hapis cezası...
Giriş Tarihi: 13.07.2023 16:07
Güncelleme Tarihi: 13.07.2023
16:59
Tarım Bakanlığı'ndan asılsız iddiaya yanıt: Anadolu Parsı avlayana para ve hapis cezası...
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), Anadolu Parsı'nın ülkemizdeki izini sürmeye devam ediyor. Neslinin korunması çalışmalarını yıllardır sürdüren DKMP, Anadolu Parsı'nın avlanmasına izin verildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan Anadolu Parsı'nı avlayanlar hakkında 5 yıla kadar hapis ve para cezası verildiği bildirildi.