Tarım Bakanlığı’ndan asılsız iddiaya yanıt: Anadolu Parsı avlayana para ve hapis cezası...

Bu minvalde yıllardır izini sürmek ve neslini korumak için gayret gösterdiğimiz bu nadir türümüzün avlanmasına izin verilmesiyle ilgili asılsız iddialar bir yana, avlayan kişilere uygulanacak para cezasında 2023 yılı başında artırıma gidilmiş ve tutar 1 milyon 200 bin liraya çıkarılmıştır.