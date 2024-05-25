AÖF sınavı saat kaçta, ne zaman başlayacak ve saat kaçta bitecek? AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi final sınavları 25-26 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.Sınav takvimi doğrultusunda tarihi belli olan sınav için AÖF sınavı oturum saatleri ve giriş belgesi sorgulanıyor. Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi final sınavı saat kaçta başlayacak kaçta bitecek? İşte, 2024 AÖF sınav giriş belgesi sorgulama!