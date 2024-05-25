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AÖF sınavı saat kaçta, ne zaman başlayacak ve saat kaçta bitecek? AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 25.05.2024 06:04
Güncelleme Tarihi: 25.05.2024
06:04
Anadolu Üniversitesi AÖF (Açıköğretim Fakültesi) bahar dönemi final sınavları bugün gerçekleşecek. Sınava katılım sağlayacak olan binlerce aday son kontrollerini sağlıyor. AÖF sınavı saat kaçta ve sınava giriş belgesi kısa bir süre kala sorgulanıyor. Sınava katılım saatini kaçırmak istemeyen öğrenciler, oturumların saatini sorguluyor. Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi final sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? İşte, AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!