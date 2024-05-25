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Haberler Yaşam AÖF sınavı saat kaçta, ne zaman başlayacak ve saat kaçta bitecek? AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 25.05.2024 06:04 Güncelleme Tarihi: 25.05.2024 06:04

AÖF sınavı saat kaçta, ne zaman başlayacak ve saat kaçta bitecek? AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

Anadolu Üniversitesi AÖF (Açıköğretim Fakültesi) bahar dönemi final sınavları bugün gerçekleşecek. Sınava katılım sağlayacak olan binlerce aday son kontrollerini sağlıyor. AÖF sınavı saat kaçta ve sınava giriş belgesi kısa bir süre kala sorgulanıyor. Sınava katılım saatini kaçırmak istemeyen öğrenciler, oturumların saatini sorguluyor. Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi final sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? İşte, AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!

AÖF sınavı saat kaçta, ne zaman başlayacak ve saat kaçta bitecek? AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi final sınavları 25-26 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.Sınav takvimi doğrultusunda tarihi belli olan sınav için AÖF sınavı oturum saatleri ve giriş belgesi sorgulanıyor. Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi final sınavı saat kaçta başlayacak kaçta bitecek? İşte, 2024 AÖF sınav giriş belgesi sorgulama!

AÖF sınavı saat kaçta, ne zaman başlayacak ve saat kaçta bitecek? AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

AÖF SINAVLARI SAAT KAÇTA YAPILACAK?

İki günde tamamlanacak olan AÖF sınavları 3 oturum halinde yapılacak. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2023-2024 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı (25-26 Mayıs 2024) sınav bilgileri aşağıda belirtilmiştir;

  • 25 Mayıs 2024 Cumartesi saat: 09.30
  • 25 Mayıs 2024 Cumartesi saat: 14.00
  • 26 Mayıs 2024 Pazar saat: 09.30
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AÖF sınavı saat kaçta, ne zaman başlayacak ve saat kaçta bitecek? AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

AÖF SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak ve 30'ar dakika sınav süresi verilecek.

AÖF sınavı saat kaçta, ne zaman başlayacak ve saat kaçta bitecek? AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

AÖF FİNAL SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

Anadolu AÖF final sınavı giriş belgeleri yayımlandı! Belgelere öğrenci sayfanızdan erişebilirsiniz.

Sınav giriş belgeleri sınavdan önce öğrenci otomasyonunda yayımlanmakta olup sınav giriş yerinizi ve saatinizi kontrol edebilirsiniz.

AÖF sınavı saat kaçta, ne zaman başlayacak ve saat kaçta bitecek? AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Anadolu Üniversitesi AÖF final sınav giriş belgesi henüz yayınlandı. AÖF sınav giriş belgesi https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ adresinden görüntülenebilecek.

SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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