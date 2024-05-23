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Anaokulu öğretmeni Buse yaşam savaşı veriyor: Erkek arkadaşından yere düştü yalanı!
Giriş Tarihi: 23.05.2024 16:51
Güncelleme Tarihi: 23.05.2024
16:51
Anaokulu öğretmeni Buse yaşam savaşı veriyor: Erkek arkadaşından yere düştü yalanı!
İstanbul Kartal'da sevgili dehşeti yaşandı. Anaokulu öğretmeni Buse Berfi Yılmaz, iddiaya göre 7 aydır birlikte olduğu erkek arkadaşı tarafından öldüresiye darbedildi. Erkek arkadaşı tarafından yere düştü diyerek hastaneye götürülen Yılmaz, yoğun bakıma alındı. Gözaltına alınan erkek arkadaş ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. İşte şüpheli olayın detayları...