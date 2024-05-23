Anaokulu öğretmeni Buse yaşam savaşı veriyor: Erkek arkadaşından yere düştü yalanı!

Anaokulu öğretmeni olan 32 yaşındaki Buse Berfi Yılmaz, eşinden boşandı. 7 yaşındaki çocuğu ile birlikte İstanbul Kartal'da yaşamaya başladı. Yılmaz, yaklaşık 7 ay önce ise 40 yaşındaki Ahmet Hasan T. ile sevgili oldu. 12 Mayıs Pazar günü; Yılmaz, erkek arkadaşı tarafından darbedildi ve bir kız arkadaşına durumu anlattı.