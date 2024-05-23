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Giriş Tarihi: 23.05.2024 16:51 Güncelleme Tarihi: 23.05.2024 16:51

Anaokulu öğretmeni Buse yaşam savaşı veriyor: Erkek arkadaşından yere düştü yalanı!

İstanbul Kartal'da sevgili dehşeti yaşandı. Anaokulu öğretmeni Buse Berfi Yılmaz, iddiaya göre 7 aydır birlikte olduğu erkek arkadaşı tarafından öldüresiye darbedildi. Erkek arkadaşı tarafından yere düştü diyerek hastaneye götürülen Yılmaz, yoğun bakıma alındı. Gözaltına alınan erkek arkadaş ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. İşte şüpheli olayın detayları...

DHA
Anaokulu öğretmeni Buse yaşam savaşı veriyor: Erkek arkadaşından yere düştü yalanı!

Anaokulu öğretmeni olan 32 yaşındaki Buse Berfi Yılmaz, eşinden boşandı. 7 yaşındaki çocuğu ile birlikte İstanbul Kartal'da yaşamaya başladı. Yılmaz, yaklaşık 7 ay önce ise 40 yaşındaki Ahmet Hasan T. ile sevgili oldu. 12 Mayıs Pazar günü; Yılmaz, erkek arkadaşı tarafından darbedildi ve bir kız arkadaşına durumu anlattı.

Anaokulu öğretmeni Buse yaşam savaşı veriyor: Erkek arkadaşından yere düştü yalanı!

Erkek arkadaşının kafasını duvara vurduğunu söyleyerek vücudundaki darp izlerini gösterdi. 14 Mayıs Salı günü ise Buse Berfi Yılmaz, erkek arkadaşı Ahmet Hasan T. ile buluştu. Yılmaz'a ait otomobille ilerleyen ikili arasında çıkan tartışmanın ardından araçtan inen Yılmaz'ın yere düştüğünü söyleyen Ahmet Hasan T., kız arkadaşı Yılmaz'ı ambulansla Maltepe Devlet Hastanesine getirdi.

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Anaokulu öğretmeni Buse yaşam savaşı veriyor: Erkek arkadaşından yere düştü yalanı!

Tedavi altına alınan Yılmaz'ın kafatasında 2 kırık, vücudunun çeşitli yerlerinde ise ısırık, tırmalama ve darp izleri olduğu ortaya çıktı. Bilinci kapalı şekilde yoğun bakımda tedavi altına alınan Yılmaz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, Buse Berfi Yılmaz'ın otomobilinde incelemelerde bulundu.

Anaokulu öğretmeni Buse yaşam savaşı veriyor: Erkek arkadaşından yere düştü yalanı!

Ahmet Hasan T., kız arkadaşının ailesine; Buse Berfi Yılmaz'a ait otomobilde ilerledikleri sırada aralarında tartışma çıktığını, aracı kullanan Yılmaz'ın, otomobilden indiğini ve kendisinin direksiyonun başına geçtiğini anlattı. Vitesi geri taktığı zaman ise aracın Buse Berfi Yılmaz'a dokunduğunu ve yere düştüğünü söylediği öğrenildi.

Anaokulu öğretmeni Buse yaşam savaşı veriyor: Erkek arkadaşından yere düştü yalanı!

Şüphelinin polise verdiği ifadede ise, kız arkadaşının araçtan indikten sonra yere düştüğünü söylediği bilgisine ulaşıldı. Olayın nerede yaşandığı sorusuna ise şokta olduğu için hatırlamadığını ve Üsküdar Kısıklı'da olabileceklerini söylediği öğrenildi.

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