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Haberler Yaşam Ankara için kuvvetli yağış uyarısı: Valilik ve Meteoroloji peş peşe açıkladı: Sel, dolu, yıldırım...
Giriş Tarihi: 25.05.2024 16:28 Güncelleme Tarihi: 25.05.2024 16:28

Ankara için kuvvetli yağış uyarısı: Valilik ve Meteoroloji peş peşe açıkladı: Sel, dolu, yıldırım...

Ankara'da dün şiddetli yağış vardı. Yollar ve caddeler göle dönerken; iki kardeş boğulma tehlikesi atlatmıştı. Ankara Valiliği ile Meteoroloji bugün için de kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu yağışının beklendiği açıklandı…

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Ankara için kuvvetli yağış uyarısı: Valilik ve Meteoroloji peş peşe açıkladı: Sel, dolu, yıldırım...

Ankara Valiliği, kuvvetli yağış beklendiğini belirterek; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyardı.

Ankara için kuvvetli yağış uyarısı: Valilik ve Meteoroloji peş peşe açıkladı: Sel, dolu, yıldırım...

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre; Ankara'da 25 Mayıs günü öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağışlar bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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Ankara için kuvvetli yağış uyarısı: Valilik ve Meteoroloji peş peşe açıkladı: Sel, dolu, yıldırım...

METEOROLOJİ'DEN ANKARA İÇİN UYARI...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü de Ankara için yağış uyarısı yaptı. Buna göre; Ankara'nın kuzey ve batı ilçeleri ile Çankırı'nın güney ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağışların, bugün akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Ankara için kuvvetli yağış uyarısı: Valilik ve Meteoroloji peş peşe açıkladı: Sel, dolu, yıldırım...

Öte yandan Doğu Akdeniz'de de bugün gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Doğu Akdeniz'de bugün görüşecek sağanağın öğle saatlerinden sonra Osmaniye il geneli ile Kahramanmaraş'ın güneybatısında yerel kuvvetli olacağı ön görülüyor.

Ankara için kuvvetli yağış uyarısı: Valilik ve Meteoroloji peş peşe açıkladı: Sel, dolu, yıldırım...

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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