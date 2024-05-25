Ankara için kuvvetli yağış uyarısı: Valilik ve Meteoroloji peş peşe açıkladı: Sel, dolu, yıldırım...

METEOROLOJİ'DEN ANKARA İÇİN UYARI...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de Ankara için yağış uyarısı yaptı. Buna göre; Ankara'nın kuzey ve batı ilçeleri ile Çankırı'nın güney ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağışların, bugün akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli olması bekleniyor.