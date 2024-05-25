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Ankara için kuvvetli yağış uyarısı: Valilik ve Meteoroloji peş peşe açıkladı: Sel, dolu, yıldırım...
Giriş Tarihi: 25.05.2024 16:28
Güncelleme Tarihi: 25.05.2024
16:28
Ankara için kuvvetli yağış uyarısı: Valilik ve Meteoroloji peş peşe açıkladı: Sel, dolu, yıldırım...
Ankara'da dün şiddetli yağış vardı. Yollar ve caddeler göle dönerken; iki kardeş boğulma tehlikesi atlatmıştı. Ankara Valiliği ile Meteoroloji bugün için de kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu yağışının beklendiği açıklandı…