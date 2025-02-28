Haberler
Yaşam
Ankara iftar vakti 2025: Ankara İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Giriş Tarihi: 28.02.2025 15:02
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025
15:05
Ankara iftar vakti 2025: Ankara İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif 1 Mart Cumartesi itibarıyla idrak edilmeye başlıyor. Başkent de mübarek günler için hazırlıklarını tamamladı. Diyanet'in hazırladığı Ankara İmsakiye 2025 ile imsak (sahur ve iftar vakitlerini gün gün takip edecek İslam alemi her bir oruç gününü teravih namazı ile tamamlayacak. Peki; ilk Ankara iftar vakti saat kaçta, sahur ne zaman? İşte bir aylık takvim…