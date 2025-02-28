Ankara iftar vakti 2025: Ankara İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?

İMSAK NEDİR VE NE ZAMAN BAŞLAR?

Her bir oruç gününün başlangıcı olarak değerlendirilen imsak vakti dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar nefisle başa çıkılan süreyi ifade ediyor.

Kur'ân-ı Kerîm'de imsak vakti şu şekilde açıklanmıştır: "(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın." (el-Bakara, 2/187).

Ramazan ayında imsakla birlikte okunan ezanla birlikte oruca başlamak için yeme-içme kesilmelidir.