Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Ankara iftar vakti 2025: Ankara İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Giriş Tarihi: 28.02.2025 15:02 Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 15:05

Ankara iftar vakti 2025: Ankara İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?

11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif 1 Mart Cumartesi itibarıyla idrak edilmeye başlıyor. Başkent de mübarek günler için hazırlıklarını tamamladı. Diyanet'in hazırladığı Ankara İmsakiye 2025 ile imsak (sahur ve iftar vakitlerini gün gün takip edecek İslam alemi her bir oruç gününü teravih namazı ile tamamlayacak. Peki; ilk Ankara iftar vakti saat kaçta, sahur ne zaman? İşte bir aylık takvim…

Ankara iftar vakti 2025: Ankara İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

Ankara sahur vakti (imsak) ile oruçlarını tutmaya başlayacak. Akşam ezanına kadar ibadetlerini gerçekleştirecek Müslümanlar, iftar sofrasının ardından teravihle yeniden ibadetlerine yönelecek. Tövbe etmek, Kur'an-ı Kerim okumak, dua ve sureleri zikretmek bu ayın en önemli ibadetleri arasında olacak. İşte, Ramazan İmsakiyesi ile Ankara iftar vakti ve namaz saatleri…

Ankara iftar vakti 2025: Ankara İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

ANKARA İMSAKİYE 2025: ANKARA İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı bu yılın Ramazan İmsakiyesini hazırladı. 81 il için ayrı ayrı belirlenen saatlerde sahur ve iftar yapacak İslam alemi il il araştırılıyor. İşte, Ankara imsak (sahur) ve iftar vakitleri:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ankara iftar vakti 2025: Ankara İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

ANKARA İFTAR VAKTİ VE SAHUR (İMSAK) SAAT KAÇTA?

1 Mart Cumartesi

Sahur (İmsak) Vakti: 05:52

İftar Vakti: 18:47

2 Mart Pazar

Sahur (İmsak) Vakti: 05:51

İftar Vakti: 18:48

3 Mart Pazartesi

Sahur (İmsak) Vakti: 05:49

İftar Vakti: 18:49

4 Mart Salı

Sahur (İmsak) Vakti: 05:48

İftar Vakti: 18:50

5 Mart Çarşamba

Sahur (İmsak) Vakti: 05:46

İftar Vakti: 18:51

ANKARA İFTAR VAKTİ ❰❰❰ SAYFAYA GİTMEK İÇİN TIKLAYIN

Ankara iftar vakti 2025: Ankara İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

ANKARA TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Bu mübarek ayda her gün tekrar edilecek oruçla birlikte teravih namazı da tamamlayıcı olacak. İlk teravih namazı 28 Şubat akşamı başlayacak. Ankara'da ilk teravih namazı vakti saat 20.03 olacak. İşte, diğer günlere ait saatler:

1 Mart Cumartesi: 20:04

2 Mart Pazar: 20:06

3 Mart Pazartesi: 20:07

4 Mart Salı: 20:08

5 Mart Çarşamba: 20:09

29 GÜNLÜK TERAVİH NAMAZI SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Ankara iftar vakti 2025: Ankara İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

İMSAK NEDİR VE NE ZAMAN BAŞLAR?

Her bir oruç gününün başlangıcı olarak değerlendirilen imsak vakti dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar nefisle başa çıkılan süreyi ifade ediyor.

Kur'ân-ı Kerîm'de imsak vakti şu şekilde açıklanmıştır: "(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın." (el-Bakara, 2/187).

Ramazan ayında imsakla birlikte okunan ezanla birlikte oruca başlamak için yeme-içme kesilmelidir.

SON DAKİKA