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Haberler Yaşam ANKARA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE (3 OCAK 2023) | Ankara TOKİ kura sonuçları listesi sorgulama ekranı ile isim listesi
Giriş Tarihi: 03.01.2023 11:54 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023 11:54

ANKARA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE (3 OCAK 2023) | Ankara TOKİ kura sonuçları listesi sorgulama ekranı ile isim listesi

TOKİ sosyal konut projesi kuraları devam ediyor. Bakan Kurum tarafından Mart ayına kadar süreceği açıklanan takvimde sıra Ankara kura çekilişi sonuçlarında. Kahramankazan, Kızılcahamam, Polatlı, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Evren, Nallıhan Çayırhan, Şereflikoçhisar, Etimesgut Ballıkuyumcu, Sincan Yenipeçenek, Gölbaşı Gerder, Mamak, Haymana ilçelerinde Ankara TOKİ kura sonuçları sorgulama işlemleri başladı. 2+1 3+1 isim listesini öğrenmek için Ankara TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı takip ediliyor. Peki, 2023 Ankara TOKİ kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır ve nasıl öğrenilir?

ANKARA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 3 OCAK 2023 | Ankara TOKİ kura sonuçları listesi sorgulama ekranı ile isim listesi

Ankara TOKİ kura çekimi canlı yayın ile takip ediliyor. 2-12 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek kuralar Youtube canlı yayın ile başvuru yapanlara ulaştırılıyor. Sonuçlar yayının ardından sistemde yerini alıyor. Ankara TOKİ kura çekilişi sorgulama işlemleri ile 2+1 3+1 isim listesi öğreniliyor. Peki, Ankara TOKİ kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, detaylar…

ANKARA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 3 OCAK 2023 | Ankara TOKİ kura sonuçları listesi sorgulama ekranı ile isim listesi

TOKİ KURA TAKVİMİ 5. ETAP ANKARA VE HATAY İLE BAŞLADI!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut Daire Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen sosyal konut kura adımında takvim yenilendi. Yeni sene Ankara ve Hatay kuraları ile başladı.

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TOKİ ANKARA KURA TARİHLERİ

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; TOKİ Ankara kura çekimi 2-12 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

Toplamda 18 bin 450 konut sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı kuralar, Sincan ve Etimesgut'ta gerçekleştirilecek.

İşte ilçe ilçe kura takvimi:

ANKARA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 3 OCAK 2023 | Ankara TOKİ kura sonuçları listesi sorgulama ekranı ile isim listesi

2 Ocak: Kahramankazan, Kızılcahamam, Polatlı

3 Ocak: Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Evren, Nallıhan, Şereflikoçhisar

4-5 Ocak: Etimesgut Ballıkuyumcu

6-8 Ocak: Sincan Yenipeçenek

9 Ocak: Saraycık

10 Ocak: Gölbaşı Gerder

11 - 12 Ocak: Mamak

Not: Ankara Haymana başvuru sayısı az, hak sahipliği kurası çekilmeyecek.

ANKARA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 3 OCAK 2023 | Ankara TOKİ kura sonuçları listesi sorgulama ekranı ile isim listesi

TOKİ ANKARA EVLERİ NELERDE?

İlçelere göre evler şöyle:

ANKARA AYAŞ: 300 KONUT

ANKARA BALA: 160

ANKARA ÇAMLIDERE: 100

ANKARA ETİMESGUT: 3.800

ANKARA EVREN: 150

ANKARA GÖLBAŞI: 1.545

ANKARA HAYMANA: 200

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