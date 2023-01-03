Haberler Yaşam ANKARA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE (3 OCAK 2023) | Ankara TOKİ kura sonuçları listesi sorgulama ekranı ile isim listesi

Giriş Tarihi: 03.01.2023 11:54 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023 11:54

ANKARA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE (3 OCAK 2023) | Ankara TOKİ kura sonuçları listesi sorgulama ekranı ile isim listesi

TOKİ sosyal konut projesi kuraları devam ediyor. Bakan Kurum tarafından Mart ayına kadar süreceği açıklanan takvimde sıra Ankara kura çekilişi sonuçlarında. Kahramankazan, Kızılcahamam, Polatlı, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Evren, Nallıhan Çayırhan, Şereflikoçhisar, Etimesgut Ballıkuyumcu, Sincan Yenipeçenek, Gölbaşı Gerder, Mamak, Haymana ilçelerinde Ankara TOKİ kura sonuçları sorgulama işlemleri başladı. 2+1 3+1 isim listesini öğrenmek için Ankara TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı takip ediliyor. Peki, 2023 Ankara TOKİ kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır ve nasıl öğrenilir?