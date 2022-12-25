Ankara TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? Ankara TOKİ kura çekimi tarihi belli oldu!

Ankara TOKİ kura çekimi tarihi belli oldu. Sosyal konut kura takvimi ocak ayı için açıklanırken başkentte çekilecek kuralar için geri sayım başladı. Ayaş, Bala, Çamlıdere, Etimesgut, Evren, Gölbaşı, Kahramankazan, Kızılcahamam, Mamak, Polatlı, Sincan, Nallıhan, Haymana, Şereflikoçhisar gibi ilçelerde engelli, emekli, genç kategorilerinde çekilecek kuralarda araştırmalar sürüyor. Peki, Ankara TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte, Ankara TOKİ kura çekilişi hakkında merak edilenler…