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Haberler Yaşam Ankara TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? Ankara TOKİ kura çekimi tarihi belli oldu!
Giriş Tarihi: 25.12.2022 15:45 Güncelleme Tarihi: 25.12.2022 15:46

Ankara TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? Ankara TOKİ kura çekimi tarihi belli oldu!

Ankara TOKİ kura çekimi tarihi belli oldu. Sosyal konut kura takvimi ocak ayı için açıklanırken başkentte çekilecek kuralar için geri sayım başladı. Ayaş, Bala, Çamlıdere, Etimesgut, Evren, Gölbaşı, Kahramankazan, Kızılcahamam, Mamak, Polatlı, Sincan, Nallıhan, Haymana, Şereflikoçhisar gibi ilçelerde engelli, emekli, genç kategorilerinde çekilecek kuralarda araştırmalar sürüyor. Peki, Ankara TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte, Ankara TOKİ kura çekilişi hakkında merak edilenler…

Ankara TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? Ankara TOKİ kura çekimi tarihi belli oldu!

Ankara TOKİ kura sonuçları sorgulama işlemleri arama geçmişlerindeki yerini aldı. Sosyal konutta 5. Etap kura takvimi yayınlanırken ilçe ilçe araştırmalar sürüyor. Başkentte 2+1 3+1 isim listesi için sorgulamalar başladı. Ankara TOKİ kura çekilişi ne zaman, hangi tarihte yapılacak sorusu yanıt arıyor. Bakan Kurum tarafından 2023 Mart ayına kadar süreceği açıklanan İlk Evim kura adımı sürüyor. Peki, Ankara TOKİ, kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte, detaylar…

Ankara TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? Ankara TOKİ kura çekimi tarihi belli oldu!

TOKİ KURALARI 2023 MART AYINDA SONLANACAK!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut Daire Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

TOKİ Ankara kura çekilişi Ocak ayında gerçekleşecek!

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Ankara TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? Ankara TOKİ kura çekimi tarihi belli oldu!

TOKİ ANKARA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; Ankara TOKİ kura çekimi 2-12 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

Toplamda 18 bin 450 konut sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı kuraların hangi ilçede, nerede ve saat kaçta çekileceği henüz belli olmadı.

Ankara TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? Ankara TOKİ kura çekimi tarihi belli oldu!

TOKİ ANKARA EVLERİ NELERDE?

İlçelere göre evler şöyle:

ANKARA AYAŞ: 300 KONUT

ANKARA BALA: 160

ANKARA ÇAMLIDERE: 100

ANKARA ETİMESGUT: 3.800

ANKARA EVREN: 150

ANKARA GÖLBAŞI: 1.545

ANKARA HAYMANA: 200

Ankara TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? Ankara TOKİ kura çekimi tarihi belli oldu!

ANKARA KAHRAMAZANKAZAN: 800

ANKARA KIZILCAHAMAM: 63

ANKARA MAMAK: 3.645

ANKARA POLATLI: 700

ANKARA NALLIHAN: 100

ANKARA SİNCAN SARAYCIK: 1.626

ANKARA SİNCAN YENİPEÇENEK: 4.800

ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR: 311

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