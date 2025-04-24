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Haberler Yaşam SON DAKİKA! Ankara yine sele teslim oldu! Meteoroloji'den İstanbul için uyarı geldi, soğuk havalar geri dönüyor tarih verildi
Giriş Tarihi: 24.04.2025 19:47 Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 19:47

SON DAKİKA! Ankara yine sele teslim oldu! Meteoroloji'den İstanbul için uyarı geldi, soğuk havalar geri dönüyor tarih verildi

Ankara ve İstanbul için Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi. Baharın gelişiyle birlikte bir süredir etkisini gösteren sıcak havalar yerini soğuk ve yağışlı havalara bıraktı. Özellikle Ankara'da etkili olan yağışlar sebebiyle sel baskınları gerçekleşti. Öte yandan Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara için yeni uyarılar geldi. Yağışlı ve soğuk havaların etsini ne zaman daha fazla hissettireceğiyle ilgili açıklama yapıldı. Peki İstanbul'da yağışlar ne zaman başlayacak? Ankara kuvvetli yağışlar devam edecek mi? Havalar ne zaman ısınacak? İşte hava durumuyla ilgili il il tüm detaylar...

SON DAKİKA! Ankara yine sele teslim oldu! Meteoroloji’den İstanbul için uyarı geldi, soğuk havalar geri dönüyor tarih verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlerdir uyarıyordu. Ankara'da beklenen oldu ve süper hücre sistemi etkili oldu. Şiddetli sağanak sonrası başkentte sokaklar göle dönerken, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Rögarlar taştı, cadde ve bulvarlarda su birikintileri oluştu. Öte yandan İstanbul için Meteoroloji'den uyarı geldi. İşte Ankara'da son durum ve il il yeni hava durumu tahminleri...

SON DAKİKA! Ankara yine sele teslim oldu! Meteoroloji’den İstanbul için uyarı geldi, soğuk havalar geri dönüyor tarih verildi

Gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte büyük aksamalar yaşandı. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, vatandaşlar otobüs duraklarına ve kapalı alanlara sığınmak zorunda kaldı.

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SON DAKİKA! Ankara yine sele teslim oldu! Meteoroloji’den İstanbul için uyarı geldi, soğuk havalar geri dönüyor tarih verildi

RÖGARLAR TAŞTI, EKİPLER SEFERBER OLDU

Etimesgut'a bağlı Bağlıca Mahallesi ve Yeşiltepe Caddesi'nde rögarların taşması sonucu yollar suyla doldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, cadde boyunca su tahliye çalışması başlattı.

SON DAKİKA! Ankara yine sele teslim oldu! Meteoroloji’den İstanbul için uyarı geldi, soğuk havalar geri dönüyor tarih verildi

Trafik ekipleri, yağışın etkili olduğu bölgelerde sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu. Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi ile Batıkent ve Şaşmaz bulvarlarında da sağanak etkili oldu. Söz konusu bölgelerde araç yoğunluğu nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

SON DAKİKA! Ankara yine sele teslim oldu! Meteoroloji’den İstanbul için uyarı geldi, soğuk havalar geri dönüyor tarih verildi

Meteoroloji, hafta boyunca başkent ve çevresinde yağışların aralıklarla devam edeceğini belirtti. Özellikle ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riskine karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.