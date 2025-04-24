SON DAKİKA! Ankara yine sele teslim oldu! Meteoroloji’den İstanbul için uyarı geldi, soğuk havalar geri dönüyor tarih verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlerdir uyarıyordu. Ankara'da beklenen oldu ve süper hücre sistemi etkili oldu. Şiddetli sağanak sonrası başkentte sokaklar göle dönerken, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Rögarlar taştı, cadde ve bulvarlarda su birikintileri oluştu. Öte yandan İstanbul için Meteoroloji'den uyarı geldi. İşte Ankara'da son durum ve il il yeni hava durumu tahminleri...