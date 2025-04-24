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SON DAKİKA! Ankara yine sele teslim oldu! Meteoroloji'den İstanbul için uyarı geldi, soğuk havalar geri dönüyor tarih verildi
Giriş Tarihi: 24.04.2025 19:47
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025
19:47
SON DAKİKA! Ankara yine sele teslim oldu! Meteoroloji'den İstanbul için uyarı geldi, soğuk havalar geri dönüyor tarih verildi
Ankara ve İstanbul için Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi. Baharın gelişiyle birlikte bir süredir etkisini gösteren sıcak havalar yerini soğuk ve yağışlı havalara bıraktı. Özellikle Ankara'da etkili olan yağışlar sebebiyle sel baskınları gerçekleşti. Öte yandan Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara için yeni uyarılar geldi. Yağışlı ve soğuk havaların etsini ne zaman daha fazla hissettireceğiyle ilgili açıklama yapıldı. Peki İstanbul'da yağışlar ne zaman başlayacak? Ankara kuvvetli yağışlar devam edecek mi? Havalar ne zaman ısınacak? İşte hava durumuyla ilgili il il tüm detaylar...