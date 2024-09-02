Ankara’da inşaatta feci kaza; İskele çöktü 3 işçi öldü

Olay, öğle saatlerinde Törekent Mahallesi'nde 16 katlı inşaat halindeki binada meydana geldi. İşçiler, 12'nci katta dış cephe boyası yaptığı sırada iskele kırılarak, bir kısmı çöktü. Çöken kısımda çalışan inşaat işçileri 34 yaşındaki Volkan ve 39 yaşındaki Çetin Buru kardeşler ile kuzenleri 27 yaşındaki Mertcan Buru yere düştü. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Volkan ve Çetin Buru'nun hayatını kaybettikleri belirlendi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Mertcan Buru da ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.