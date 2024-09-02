Ankara’da inşaatta feci kaza; İskele çöktü 3 işçi öldü

İşçiler, 12'nci katta dış cephe boyası yaptığı sırada iskele kırılarak, bir kısmı çöktü. Çöken kısımda çalışan inşaat işçileri 34 yaşındaki Volkan ve 39 yaşındaki Çetin Buru kardeşler ile kuzenleri 27 yaşındaki Mertcan Buru yere düştü.