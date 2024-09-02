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Giriş Tarihi: 02.09.2024 17:04 Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 17:04

Ankara'da inşaatta feci kaza; İskele çöktü 3 işçi öldü

Ankara'nın Sincan ilçesinde inşaatta iskelenin çökmesi sonucu 12'nci kattan düşen 2'si kardeş, 3 işçi hayatını kaybetti.

Ankara’da inşaatta feci kaza; İskele çöktü 3 işçi öldü

Olay, öğle saatlerinde Törekent Mahallesi'nde 16 katlı inşaat halindeki binada meydana geldi.

Ankara’da inşaatta feci kaza; İskele çöktü 3 işçi öldü

İşçiler, 12'nci katta dış cephe boyası yaptığı sırada iskele kırılarak, bir kısmı çöktü. Çöken kısımda çalışan inşaat işçileri 34 yaşındaki Volkan ve 39 yaşındaki Çetin Buru kardeşler ile kuzenleri 27 yaşındaki Mertcan Buru yere düştü.

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Ankara’da inşaatta feci kaza; İskele çöktü 3 işçi öldü

Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ankara’da inşaatta feci kaza; İskele çöktü 3 işçi öldü

Volkan ve Çetin Buru'nun hayatını kaybettikleri belirlendi.

Ankara’da inşaatta feci kaza; İskele çöktü 3 işçi öldü

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Mertcan Buru da ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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