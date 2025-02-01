Ankara’da taksici zorbalığı: Martı TAG sürücüsüne şok tehditler! Müşteri kılığında geldi, dehşeti yaşattı!

"30 TANE ARABAYLA ÖNÜNÜ KESELİM Mİ?"

"Arabayı durdur ve in. Önünü kesecekler dur. Nereye kaçıyorsun. Sana vurmak istemiyorum, dur. Erdem, Gülhan Sokak'a girin önünü kesin, durmuyor. Duruyor musun yoksa 30 tane arabayla önünü keselim mi. Size bu mahallede ve Sincan'da bu işi yaptırmayacağız. Diğer duraklarda sizi dövüyorlar biliyorsun değil mi, videosu bile var. Ne olacak şimdi sana biliyor musun. Bekle bakalım."