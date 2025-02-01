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Ankara'da taksici zorbalığı: Martı TAG sürücüsüne şok tehditler! Müşteri kılığında geldi, dehşeti yaşattı!
Giriş Tarihi: 01.02.2025 14:08
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025
14:09
Ankara'da taksici zorbalığı: Martı TAG sürücüsüne şok tehditler! Müşteri kılığında geldi, dehşeti yaşattı!
Ankara'da, yolcu taşıma platformu "Martı Tag" sürücülerine yönelik saldırılara bir yenisi daha eklendi. Müşteri görünümünde bindiği Martı Tag aracının sürücüsünü alıkoyarak tehdit eden taksici yakalanarak gözaltına alındı.