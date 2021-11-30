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Haberler Yaşam Ankara’da yarın okullar tatil mi? 1 Aralık Ankara’da yarın okullar tatil olacak mı?
Giriş Tarihi: 30.11.2021 11:27 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 11:27

Ankara’da yarın okullar tatil mi? 1 Aralık Ankara’da yarın okullar tatil olacak mı?

Meteoroloji hava durumu uyarıları peş peşe gelirken Ankara'da okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Ankara Valiliği'nin Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkisiyle yaşanabilecek çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekildiği vurgulandı. Milyonlarca veli ve öğrenci ise bugün okullar tatil olunca 1 Aralık Ankara'da yarın okullar tatil mi sorusuna yanıt arar oldu. Peki Ankara'da yarın okullar tatil mi? 1 Aralık Ankara'da yarın okullar tatil olacak mı? İşte detaylar…

Ankara’da yarın okullar tatil mi? 1 Aralık Ankara’da yarın okullar tatil olacak mı?

Meteoroloji'nin hava durumu tahminlerinin ardından Ankara'da fırtına etkisini göstermeye devam ediyor. Şiddetli fırtınanın etkili olması ile beraber ''Ankara'da yarın okullar tatil mi?'' sorusu akıllara geldi. Başkentte yaşanan fırtına hayatı olumsuz yönde etkilerken, milyonlarca öğrenci ve velilerin gözü Valilikten gelecek olan okullar tatil haberine çevrildi. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre yurdun büyük bir kesiminde soğuk havalar devam edecek. Peki Ankara'da yarın okullar tatil mi? 1 Aralık Ankara'da yarın okullar tatil olacak mı?

Ankara’da yarın okullar tatil mi? 1 Aralık Ankara’da yarın okullar tatil olacak mı?

ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara Valiliği'nden okullar tatil haberi ile ilgili ise henüz bir açıklama gelmedi. 1 Aralık Çarşamba günü Ankara'da okullar tatil mi sorusunun yanıtı merak ediliyor. Ankara Valiliği'nden olası bir açıklama yapılması halinde haberimizin ayrıntılarında yer alacaktır.

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Ankara’da yarın okullar tatil mi? 1 Aralık Ankara’da yarın okullar tatil olacak mı?

ANKARA'DA YARINDAN İTİBAREN BAŞLIYOR!

Yurdun büyük bölümünde etkili olan yağışların çarşamba günü yerini kar yağışına bırakacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı ise salı gününden itibaren hissedilir derecede azalacak.

Sıcaklıklar düşecek

Hafta sonu mevsim normalleri üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıklarının salı gününden itibaren hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.

Çarşamba günü, İç Anadolu'nun tamamı, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, İç Ege ve Karadeniz'in batısında kar yağışı etkili olacak.

Kar yağışıyla birlikte sıcaklıklar, Kütahya ve Çorum'da 3, Konya'da 6, Karaman'da 5, Ağrı'da 8, Erzurum'da 2, Sivas'ta 4, Kayseri'de 5, Kastamonu'da 1 derece olacak.

Ankara’da yarın okullar tatil mi? 1 Aralık Ankara’da yarın okullar tatil olacak mı?

BAŞKENT'TE YILIN İLK KAR YAĞIŞI

Ankara'da çarşamba günü gece en düşük sıcaklık 0, gün içinde ise 3 derece olacak. Kar yağışının kentin tamamında etkili olması bekleniyor.

ANKARA HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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