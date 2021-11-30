Meteoroloji hava durumu uyarıları peş peşe gelirken Ankara'da okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Ankara Valiliği'nin Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkisiyle yaşanabilecek çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekildiği vurgulandı. Milyonlarca veli ve öğrenci ise bugün okullar tatil olunca 1 Aralık Ankara'da yarın okullar tatil mi sorusuna yanıt arar oldu. Peki Ankara'da yarın okullar tatil mi? 1 Aralık Ankara'da yarın okullar tatil olacak mı? İşte detaylar…