Meteoroloji'nin hava durumu tahminlerinin ardından Ankara'da fırtına etkisini göstermeye devam ediyor. Şiddetli fırtınanın etkili olması ile beraber ''Ankara'da yarın okullar tatil mi?'' sorusu akıllara geldi. Başkentte yaşanan fırtına hayatı olumsuz yönde etkilerken, milyonlarca öğrenci ve velilerin gözü Valilikten gelecek olan okullar tatil haberine çevrildi. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre yurdun büyük bir kesiminde soğuk havalar devam edecek. Peki Ankara'da yarın okullar tatil mi? 1 Aralık Ankara'da yarın okullar tatil olacak mı?