Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Ankara’da yarın okullar tatil mi? 2 Ocak 2025 Cuma Ankara’da kar tatili olacak mı?
Giriş Tarihi: 01.01.2026 11:27 Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 11:30

Ankara’da yarın okullar tatil mi? 2 Ocak 2025 Cuma Ankara’da kar tatili olacak mı?

Yurt genelinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı ve buzlanma günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Bu noktada öğrenciler ve veliler Valiliklerden yapılan açıklamaları anbean takip ediyor. Peki, Ankara'da yarın okullar tatil mi? İşte 2 Ocak 2025 için yapılan açıklamalar ışığında Ankara kar tatili gelişmeleri.

  • ABONE OL
Ankara’da yarın okullar tatil mi? 2 Ocak 2025 Cuma Ankara’da kar tatili olacak mı?

Soğuk hava dalgasıyla birlikte Ankara'da etkisini artıran kar yağışı ve buzlanma, eğitim-öğretim faaliyetlerine ara verilip verilmeyeceği sorusunu gündeme taşıdı. Olası risklere karşı alınacak kararlar merakla beklenirken, öğrenciler ve veliler resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, Ankara'da yarın okullar tatil mi? İşte 2 Ocak 2025 Cuma günü Ankara kar tatiliyle ilgili son durum.

Ankara’da yarın okullar tatil mi? 2 Ocak 2025 Cuma Ankara’da kar tatili olacak mı?

ANKARA HAVA DURUMU

Meteoroloji'nin güncel tahminlerine göre Ankara'da bugün en yüksek hava sıcaklığı -7 ila -3 derece aralığında seyredecek.

Meteoroloji verilerine göre önümüzdeki 5 gün boyunca bölgede soğuk hava etkisini sürdürecek. Özellikle gece saatlerinde sıcaklıklar ciddi şekilde düşerken, bazı günler karla karışık yağış ve bulutlu hava bekleniyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ankara’da yarın okullar tatil mi? 2 Ocak 2025 Cuma Ankara’da kar tatili olacak mı?

1 Ocak Perşembe günü çok bulutlu ve kar yağışlı bir hava öngörülürken, sıcaklıklar en düşük -7, en yüksek -4 derece olacak. Nem oranı yüzde 65 ila 82 arasında değişirken, rüzgâr saatte 13 km hızla esecek.

2 Ocak Cuma günü soğuk hava daha da sertleşecek. Günün en düşük sıcaklığı -13, en yüksek sıcaklığı ise -2 derece olarak tahmin ediliyor. Nem oranı yüzde 56-83 aralığında seyrederken, rüzgârın hızı 6 km/sa olacak.

3 Ocak Cumartesi günü hava çok bulutlu geçecek. Sıcaklıklar gece -11, gündüz ise 3 dereceye kadar yükselecek. Nem oranı yüzde 55-76, rüzgâr hızı ise 8 km/sa olarak ölçülecek.

Ankara’da yarın okullar tatil mi? 2 Ocak 2025 Cuma Ankara’da kar tatili olacak mı?

ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

2 Ocak Cuma gününe ilişkin bir tatil kararı henüz duyurulmadı. Valilik tarafından bir açıklama yapılması halinde detaylar haberimize eklenecek.