Ankara’da yarın okullar tatil mi? 2 Ocak 2026 Cuma Ankara’da kar tatili olacak mı?

1 Ocak Perşembe günü çok bulutlu ve kar yağışlı bir hava öngörülürken, sıcaklıklar en düşük -7, en yüksek -4 derece olacak. Nem oranı yüzde 65 ila 82 arasında değişirken, rüzgâr saatte 13 km hızla esecek.

2 Ocak Cuma günü soğuk hava daha da sertleşecek. Günün en düşük sıcaklığı -13, en yüksek sıcaklığı ise -2 derece olarak tahmin ediliyor. Nem oranı yüzde 56-83 aralığında seyrederken, rüzgârın hızı 6 km/sa olacak.

3 Ocak Cumartesi günü hava çok bulutlu geçecek. Sıcaklıklar gece -11, gündüz ise 3 dereceye kadar yükselecek. Nem oranı yüzde 55-76, rüzgâr hızı ise 8 km/sa olarak ölçülecek.