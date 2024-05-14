Ankara’daki kazada 3 kişi ölmüştü: O detay yürekleri burktu!

Ağır yaralanan sürücü Şaban Turan ile Tuncay Yılmaz (51) ise sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahale sonrası Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, daha sonra Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.