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Ankara’daki kazada 3 kişi ölmüştü: O detay yürekleri burktu!
Giriş Tarihi: 14.05.2024 19:10
Güncelleme Tarihi: 14.05.2024
19:28
Ankara’daki kazada 3 kişi ölmüştü: O detay yürekleri burktu!
Korkunç kaza Ankara Polatlı'da meydana gelmişti. Hafif ticari aracın takla atarak köprünün ayağına çarpması sonucu, kızları Handan Turan (53) ile birlikte hayatını kaybeden Halil (77) ve eşi Emriye Yılmaz (77), memleketleri Rize'de toprağa verildi. Yılmaz çiftinin, oğullarının Adana'daki düğünü sonrası Bursa'ya dönüş yolunda kaza geçirdikleri öğrenildi…