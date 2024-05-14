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Haberler Yaşam Ankara’daki kazada 3 kişi ölmüştü: O detay yürekleri burktu!
Giriş Tarihi: 14.05.2024 19:10 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 19:28

Ankara’daki kazada 3 kişi ölmüştü: O detay yürekleri burktu!

Korkunç kaza Ankara Polatlı'da meydana gelmişti. Hafif ticari aracın takla atarak köprünün ayağına çarpması sonucu, kızları Handan Turan (53) ile birlikte hayatını kaybeden Halil (77) ve eşi Emriye Yılmaz (77), memleketleri Rize'de toprağa verildi. Yılmaz çiftinin, oğullarının Adana'daki düğünü sonrası Bursa'ya dönüş yolunda kaza geçirdikleri öğrenildi…

DHA
Ankara’daki kazada 3 kişi ölmüştü: O detay yürekleri burktu!

Feci kaza, dün saat 06.30 sıralarında Ankara- Eskişehir karayolu organize sanayi bölgesi mevkisinde yaşandı… Bursa'ya dönmekte olan ailenin içinde bulunduğu Şaban Turan (54) yönetimindeki 16 AEF 142 plakalı hafif ticari araç, refüjdeki bariyere çarpıp takla attı.

Ankara’daki kazada 3 kişi ölmüştü: O detay yürekleri burktu!

Yaklaşık 50 metre savrulan araç, tren yolu köprüsünün ayağına çarparak durdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Ankara’daki kazada 3 kişi ölmüştü: O detay yürekleri burktu!

Araçta bulunanlardan Emriye Yılmaz ile eşi Halil Yılmaz ve kızları Handan Turan kaza yerinde hayatını kaybetti.

Ankara’daki kazada 3 kişi ölmüştü: O detay yürekleri burktu!

Ağır yaralanan sürücü Şaban Turan ile Tuncay Yılmaz (51) ise sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahale sonrası Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, daha sonra Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Ankara’daki kazada 3 kişi ölmüştü: O detay yürekleri burktu!

DÜĞÜNDEN DÖNÜYORLARMIŞ
Yılmaz ailesinin, en küçük oğulları Volkan Yılmaz'ın Adana'da düzenlenen düğün törenine katıldığı, Bursa'ya dönüş yolunda da kaza geçirdiklerini öğrenildi.

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