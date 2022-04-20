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Haberler Yaşam Ankaralı Turgut kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İbo Show konuklarından Ankaralı Turgut gerçek adı ne?
Giriş Tarihi: 20.04.2022 15:51 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022 15:51

Ankaralı Turgut kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İbo Show konuklarından Ankaralı Turgut gerçek adı ne?

Star Tv ekranlarına 20 Nisan Çarşamba akşamı gelecek olan İbo Show programı konuklarından Ankaralı Turgut'un gerçek adı, yaşı, hayatı gibi bilgiler merak ediliyor. 1963 yılında Ankara'da dünyaya gelen isim müzik hayatına henüz 12 yaşındayken köy düğünlerinde darbuka çalarak başlamıştır. Askere gidene kadar müzisyenlik yapan, darbukadan sonra bağlama çalan Ankaralı Turgut kimdir, kaç yaşında ve nereli? İbo Show konuklarından Ankaralı Turgut gerçek adı ne? İşte Ankaralı Turgut hakkında merak edilenler!

Ankaralı Turgut kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İbo Show konuklarından Ankaralı Turgut gerçek adı ne?

Arabesk müziğin güçlü isimlerinden Ankara Turgut, İbo Show konukları arasında yerini alıyor. Genç yaşta şarkıcılığa başlayan Ankaralı Turgut, 1963 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Yöresel halk müziği alanında eser veren şarkıcı, arabesk alt yapıya sahip müzik yapmakta ve söz yazmaktadır. Yakalarsam Tık Tık, Sıra Sende gibi şarkıları bulunan Ankaralı Turgut kimdir, kaç yaşında ve nereli? İbo Show konuklarından Ankaralı Turgut gerçek adı ne?

Ankaralı Turgut kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İbo Show konuklarından Ankaralı Turgut gerçek adı ne?

ANKARALI TURGUT KİMDİR?

Genç yaşta şarkıcılığa başlayan Ankaralı Turgut, 1963 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Yöresel halk müziği alanında eser veren şarkıcı, arabesk alt yapıya sahip müzik yapmakta ve söz yazmaktadır. Aynı zamanda Omuz Omuza, Dumanlı Yol, Reyting Hamdi, Olacak O Kadar gibi yapımlarda rol almıştır. İki evliliğinden 5 çocuğu olan Ankaralı Turgut hala Ankara Altındağ'da yaşamaktadır.

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Ankaralı Turgut kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İbo Show konuklarından Ankaralı Turgut gerçek adı ne?

ANKARALI TURGUT GERÇEK ADI NE?

Ankaralı Turgut'un gerçek adı Turgut Karataş'tır. Ancak sahne adı olarak kullandığı Ankaralı Turgut adıyla tanınmaktadır. Profesyonel anlamda ilk albümünü Tarkan'ın Oynama Şıkıdım şarkısını ti'ye aldığı eseriyle hazırlamıştır. İkinci albümü ise Barış Manço'nun Oku Bakayım şarkısını değiştirerek çıkarmıştır.

ANKARALI TURGUT ŞARKILARI

Yakalarsam Tık Tık

Ver Deyom Vermeyon

Var Yemez Amca

Sıra Sende

Pop Muzik Moda Turgutça

Para

Oturak Alemi

İsyanım Var

Hüp Düt & Dabi Dabi

Hop Dedik

Dazır Duzur & Yapmazdın & Kaynana

Dah Diri Dom

Best Of

Bak Hele

Arabası Var

Sen Gittikten Sonra

Yalaka Para

Bay Bay Sakir Sakir

Beni Görmek için Gelme

Kaymak Lazım (2012)

Son Nokta

Ankaralı Turgut kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İbo Show konuklarından Ankaralı Turgut gerçek adı ne?
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