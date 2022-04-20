Haberler Yaşam Ankaralı Turgut kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İbo Show konuklarından Ankaralı Turgut gerçek adı ne?

Giriş Tarihi: 20.04.2022 15:51 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022 15:51

Ankaralı Turgut kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İbo Show konuklarından Ankaralı Turgut gerçek adı ne?

Star Tv ekranlarına 20 Nisan Çarşamba akşamı gelecek olan İbo Show programı konuklarından Ankaralı Turgut'un gerçek adı, yaşı, hayatı gibi bilgiler merak ediliyor. 1963 yılında Ankara'da dünyaya gelen isim müzik hayatına henüz 12 yaşındayken köy düğünlerinde darbuka çalarak başlamıştır. Askere gidene kadar müzisyenlik yapan, darbukadan sonra bağlama çalan Ankaralı Turgut kimdir, kaç yaşında ve nereli? İbo Show konuklarından Ankaralı Turgut gerçek adı ne? İşte Ankaralı Turgut hakkında merak edilenler!