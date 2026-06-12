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Haberler Yaşam Anlık Altın Alış-Satış Fiyat Tablosu 12 Haziran 2026 | Bugün altın kaç TL? Gram, çeyrek, bilezik fiyatları
Giriş Tarihi: 12.06.2026 06:31

Anlık Altın Alış-Satış Fiyat Tablosu 12 Haziran 2026 | Bugün altın kaç TL? Gram, çeyrek, bilezik fiyatları

"Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları haftanın son işlem günü ile arama motorlarında merakla araştırılıyor. 12 Haziran 2026 Cuma altın fiyatları, düğün sezonun başlaması ve en çok tercih edilen yatırım aracı olması ile vatandaşların gündeminde yer alıyor. İşte gram, çeyrek ve 22 ayar bilezik canlı alış-satış değerleri…

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Anlık Altın Alış-Satış Fiyat Tablosu 12 Haziran 2026 | Bugün altın kaç TL? Gram, çeyrek, bilezik fiyatları

Küresel piyasalardaki gelişmelerin ve döviz kurundaki hareketliliğin belirleyici olduğu altın fiyatlarında son günlerde düşüş yaşanırken; bugüne ait gram, tam, yarım, çeyrek, bilezik değerlerindeki son durum merakla takip ediliyor. Böylece haftanın son işlem günü ile 12 Haziran 2026 Cuma altın fiyatları ön plana çıktı. Değerli metali satın almak isteyenlerin gözleri, güncel rakamlara çevrildi.

Anlık Altın Alış-Satış Fiyat Tablosu 12 Haziran 2026 | Bugün altın kaç TL? Gram, çeyrek, bilezik fiyatları

12 HAZİRAN 2026 ALTIN FİYATLARI NE DURUMDA?

Hafta başından bu yana düşük bir seyir izleyen altın piyasasında, yeni günün ilk saatleri itibarıyla rakamlar netleşti. Küresel enflasyon verileri ve merkez bankalarının faiz politikalarına yönelik sinyaller, iç piyasadaki fiziki ve dijital işlemlere doğrudan yansıyor. Güncellenen listeler, yatırımcısına anlık alım-satım fırsatları sunuyor.

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12 HAZİRAN 2026 CUMA GRAM ALTIN FİYATI

Alış (₺) Satış (₺) Fark (%)
Gram Altın 6.231,69 6.232,37 -0,40%

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12 HAZİRAN 2026 CUMA ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış (₺) Satış (₺) Fark (%)
Çeyrek Altın 10.232,00 10.379,00 3,00%

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12 HAZİRAN 2026 CUMA YARIM ALTIN FİYATI

Alış (₺) Satış (₺) Fark (%)
Yarım Altın 20.477,00 20.739,00 2,99%

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12 HAZİRAN 2026 CUMA TAM ALTIN FİYATI

Alış (₺) Satış (₺) Fark (%)
Tam Altın 40.821,00 41.376,00 2,99%

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12 HAZİRAN 2026 CUMA CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış (₺) Satış (₺) Fark (%)
Cumhuriyet Altını 40.663,00 41.278,00 -1,96%

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12 HAZİRAN 2026 CUMA ATA ALTIN FİYATI

Alış (₺) Satış (₺) Fark (%)
Ata Altın 41.870,00 42.453,00 0,00%

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12 HAZİRAN 2026 CUMA 22 AYAR BİLEZİK FİYATI

Alış (₺) Satış (₺) Fark (%)
22 Ayar Bilezik 5.711,38 5.997,64 0,00%

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Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
#ALTIN FİYATLARI

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