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Anne ile oğul 5 ay arayla aynı kaderi yaşadı: Yan yana toprağa verildiler!
Giriş Tarihi: 24.05.2024 17:09
Güncelleme Tarihi: 24.05.2024
17:09
Anne ile oğul 5 ay arayla aynı kaderi yaşadı: Yan yana toprağa verildiler!
İstanbul'da kurye Ali Can Keskin, sipariş götürdüğü sırada motosikletinin kontrolünü kaybedip direğe çarptı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talihsiz genç, 5 ay önce yine trafik kazasında hayatını kaybeden annesi Zeynep Keskin'in yanında defnedilmesi yürekleri yaktı.