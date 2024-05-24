Anne ile oğul 5 ay arayla aynı kaderi yaşadı: Yan yana toprağa verildiler!

2 DEFA KALBİ DURUYOR SONRA DA…

Kazanın ardından bilincinin açık olduğu ve ifade verebildiğini de söyleyen arkadaşı Berfin Sibel Aygün; "Kaza sonrasında ilk kendisi ifade vermiş diye duyduk. Safir AVM'nin olduğu yerde ki alt geçide girdikten sonra viraja çok hızlı girdiğini ve virajı alamayıp bir direğe çarptığından bahsetmiş. Daha sonra hastaneye kaldırılıyor. Hastanede ilk başta kendinde herhangi bir sıkıntı yok. Hastanede hareket ediyor konuşuyor bir problem yok. Hatta ne zaman çıkaracaklarını falan konuşuyorlarmış. İç kanama olup olmadığını kontrol etmeleri gerektiğini söylemiş doktorlar, bunun da bir saat sürebileceğini söylüyorlar. Sonrasında ameliyat için kız arkadaşından izin almaya gittiklerinde 2 defa kalbi duruyor ve ameliyata alınamıyor. 23:40 civarında da hayatını kaybediyor." şeklinde konuştu.