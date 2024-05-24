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Giriş Tarihi: 24.05.2024 17:09 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 17:09

Anne ile oğul 5 ay arayla aynı kaderi yaşadı: Yan yana toprağa verildiler!

İstanbul'da kurye Ali Can Keskin, sipariş götürdüğü sırada motosikletinin kontrolünü kaybedip direğe çarptı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talihsiz genç, 5 ay önce yine trafik kazasında hayatını kaybeden annesi Zeynep Keskin'in yanında defnedilmesi yürekleri yaktı.

İHA
Anne ile oğul 5 ay arayla aynı kaderi yaşadı: Yan yana toprağa verildiler!

İstanbul'da 15 gün önce motosikletli kurye olarak işe başlayan Ali Can Keskin 22 Mayıs tarihinde 4. Levent'te siparişe gittiği esnada motosikletiyle viraja hızlı girince kontrolü kaybedip direğe çarpmıştı. İlk başta bilinci açık olan ve arkadaşlarından edinilen bilgiye göre verdiği ilk ifadesinde kazayı kendisinin yaptığını, viraja hızlı girdiği için gidon hakimiyetini kaybedip direğe çarptığını belirten Ali Can Keskin kaldırıldığı hastanede yaklaşık bir saat sonra iç kanama nedeniyle fenalaşıp yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Ali Can Keskin'in cenazesi memleketi Burdur'a getirilerek öğlen kılınan cenaze namazının ardından Sultandere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Anne ile oğul 5 ay arayla aynı kaderi yaşadı: Yan yana toprağa verildiler!

ANNESİ DE 5 AY ÖNCE…

Motosiklet kazasında hayatını kaybeden Ali Can Keskin'in annesi Zeynep Keskin 22 Aralık 2022 tarihinde Burdur merkez Bahçelievler Mahallesi Akdemir Sokak'ta M.A. (45) idaresindeki 15 C 0117 plakalı öğrenci servisinin sokakta öğrenci aldıktan sonra geri manevra yaptığı esnada servisin üzerinden geçmesi sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede 17 gün botunca yaşam mücadelesi veren Zeynep Keskin 8 Ocak 2023 tarihinde hayatını kaybetmişti.

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Anne ile oğul 5 ay arayla aynı kaderi yaşadı: Yan yana toprağa verildiler!

CENAZESİ ANNESİNİN YANINA DEFNEDİLDİ

Çevresinden alınan bilgilere göre annesine çok düşkün olan ve annesinin ölümünün ardından büyük üzüntü yaşayan Ali Can Keskin'in cenazesi Sultandere Mezarlığı'nda annesinin yanı başına defnedildi. 5 ay arayla anne Zeynep Keskin ve Ali Can Keskin'in vefat etmesinin ardından 4 kişilik aileden geriye baba Güngör Keskin ve kız kardeş Esin Keskin kaldı.

Anne ile oğul 5 ay arayla aynı kaderi yaşadı: Yan yana toprağa verildiler!

AŞKI İÇİN İSTANBUL'A GELMİŞ

Daha önce Almanya'da tır şoförlüğü yapan Ali Can Keskin'in annesinin kazasından yaklaşık 20 gün önce ülkeye döndüğünü ve aradan geçen süre zarfından yurt dışından bir çok iş teklifi gelmesine rağmen sevdasının peşinden gitmek için kız arkadaşının yaşadığı İstanbul'a gitmeyi tercih ettiğini söyleyen yakın arkadaşı Berfin Sibel Aygün; "Ali Can'ın Avrupa'dan dönüşünün ardından Burdur'a geldikten sonra 20 gün kadar annesi ile vakit geçirme şansı yaşadı. Daha sonra annesini bir trafik kazasında kaybetti. Geçen süre zarfında Almanya'dan sürekli iş teklifleri geldi ancak Ali Can kalbinin peşinden gitmeyi tercih ederek İstanbul'a gitti. İstanbul'da sevdiği bir kadın vardı ve onunla bir hayat kurmak istiyordu. İstanbul'a gideli bir ay olmamıştı daha. Motosikletiyle gelmişti İstanbul'a. 15 gün önce bir yemek dağıtım şirketinde işe başladı. 22 Mayıs'ta da kaza yaptığı haberini aldık. Saat 22.00 civarında kaza yapmış. Sabah 07.00'de başlayıp gece 22.00 sıralarında da kaza yapmış." dedi.

Anne ile oğul 5 ay arayla aynı kaderi yaşadı: Yan yana toprağa verildiler!

2 DEFA KALBİ DURUYOR SONRA DA…

Kazanın ardından bilincinin açık olduğu ve ifade verebildiğini de söyleyen arkadaşı Berfin Sibel Aygün; "Kaza sonrasında ilk kendisi ifade vermiş diye duyduk. Safir AVM'nin olduğu yerde ki alt geçide girdikten sonra viraja çok hızlı girdiğini ve virajı alamayıp bir direğe çarptığından bahsetmiş. Daha sonra hastaneye kaldırılıyor. Hastanede ilk başta kendinde herhangi bir sıkıntı yok. Hastanede hareket ediyor konuşuyor bir problem yok. Hatta ne zaman çıkaracaklarını falan konuşuyorlarmış. İç kanama olup olmadığını kontrol etmeleri gerektiğini söylemiş doktorlar, bunun da bir saat sürebileceğini söylüyorlar. Sonrasında ameliyat için kız arkadaşından izin almaya gittiklerinde 2 defa kalbi duruyor ve ameliyata alınamıyor. 23:40 civarında da hayatını kaybediyor." şeklinde konuştu.

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