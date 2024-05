Anne ile oğul 5 ay arayla aynı kaderi yaşadı: Yan yana toprağa verildiler!

İstanbul'da 15 gün önce motosikletli kurye olarak işe başlayan Ali Can Keskin 22 Mayıs tarihinde 4. Levent'te siparişe gittiği esnada motosikletiyle viraja hızlı girince kontrolü kaybedip direğe çarpmıştı. İlk başta bilinci açık olan ve arkadaşlarından edinilen bilgiye göre verdiği ilk ifadesinde kazayı kendisinin yaptığını, viraja hızlı girdiği için gidon hakimiyetini kaybedip direğe çarptığını belirten Ali Can Keskin kaldırıldığı hastanede yaklaşık bir saat sonra iç kanama nedeniyle fenalaşıp yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Ali Can Keskin'in cenazesi memleketi Burdur'a getirilerek öğlen kılınan cenaze namazının ardından Sultandere Mezarlığı'nda toprağa verildi.