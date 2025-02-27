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Anne ve kızı kazada feci şekilde can verdi! Sürücünün ifadesi tüyler ürpertti! "Işık kırmızıya dönmeden..."
Giriş Tarihi: 27.02.2025 15:08
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025
15:08
Anne ve kızı kazada feci şekilde can verdi! Sürücünün ifadesi tüyler ürpertti! "Işık kırmızıya dönmeden..."
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde alkollü kullandığı otomobille kırmızı ışık ihlali yapıp çarptığı otomobildeki Safiye Erden (74) ile kızı Refiye Erden'in (44) ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan Enis Demirkıran (22), "Trafik ışığının sarıdan kırmızıya dönüşmeden geçebileceğimi düşündüm" dedi.