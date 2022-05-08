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Haberler Yaşam ANNELER GÜNÜ MESAJLARI 2022: 8 Mayıs'a özel, en güzel, duygusal, uzun, kısa ve öz, resimli Anneler Günü mesajı ile Canım Annem sözleri seçenekleri
Giriş Tarihi: 08.05.2022 08:01 Güncelleme Tarihi: 08.05.2022 08:08

ANNELER GÜNÜ MESAJLARI 2022: 8 Mayıs'a özel, en güzel, duygusal, uzun, kısa ve öz, resimli Anneler Günü mesajı ile Canım Annem sözleri seçenekleri

Bizleri karşılıksız seven ve değerli kılan annelerimizin Anneler Günü mesajları ve sözleri ile anlam buluyor. Mayıs ayının ikinci pazar günü bugün kutlanan Anneler Günü'nde annenize özel sürprizler yaparak onların mutluluğuna şahitlik edebilirsiniz. SMS, Whatsapp, Facebook gibi sosyal medya mecralarında da arkadaşa, sevgiliye, kayınvalideye, teyzeye, ablaya, eşe resimli anneler günü mesajı ile duygusal dileklerinizi iletebilirsiniz. Duygularını ve minnettarlığını paylaşmak isteyenler için en güzel ve orijinal Anneler Günü mesajları haberimizde. İşte birbirinden güzel Anneler Günü mesajı, sözleri ve şiirleri derlemesi 2022

ANNELER GÜNÜ MESAJLARI 2022: 8 Mayıs’a özel, en güzel, duygusal, uzun, kısa ve öz, resimli Anneler Günü mesajı ile Canım Annem sözleri seçenekleri

8 Mayıs tarihinde kutlanan Anneler Günü mesajı an itibariyle araştırılıyor. Mayıs ayının ikinci haftasına denk gelen bugünün anlam ve önemine istinaden en güzel, kısa, uzun, öz, duygusal Anneler Günü mesajları ve sözleri gönderiliyor. Sosyal medya aracılığıyla dileklerini iletmek isteyenler ise Canım Annem görselleri ile yeni mesajlara ulaşmaya çalışıyor. Yediden yetmişe çocuklar annelerine aldıkları hediyeyi verecekler, hediyelerle beraber güzel bir Anneler Günü mesajı vererek duygularını paylaşacaklar. İşte En güzel, duygusal, uzun, kısa ve öz Anneler Günü mesajı ile Canım Annem sözleri seçenekleri

ANNELER GÜNÜ MESAJLARI 2022: 8 Mayıs’a özel, en güzel, duygusal, uzun, kısa ve öz, resimli Anneler Günü mesajı ile Canım Annem sözleri seçenekleri

ANNELER GÜNÜ MESAJLARI! EN GÜZEL ANNELER GÜNÜ SÖZLERİ 2022)

Aşağıda yer alan Anneler Günü mesajları ile annenize güzel bir sürpriz yapabilir. Mesajınızı Whatsapp, SMS, Facebook, Twitter, Instagram gibi mesajlaşma platformları ile sosyal medya kanallarından paylaşabilirsiniz.

Anneler Günü Mesajı 1 - Gökyüzünden bir yıldız kayar dilek tutarız. Annem gözlerini kapar bütün dilekleri benim içindir. Ellerinden öperim anneciğim.

Anneler Günü Mesajı 2 - Anne senin yüreğin taş olsa dayanır mı, kuş olsa, çiçek olsa, gündüz olsa, kırılmaz mı? Acıdan bir sap menekşenin boynu bu kez dağlar doğursun beni anne. Sen de ılık bir yağmur ol durmadan yağ kanayan yerlerime. Anneler günün kutlu olsun canım annem.

Anneler Günü Mesajı 3 - Anne gökte bir ışık, anne parlak bir yıldız anne yoklukta bir düş, ayda bir yaldız anne tutunulan bir dal, dertlerin garip çizgisi anne gözümdeki yaşların bir virane dizgisi. Anneler günün kutlu olsun canım anam.

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ANNELER GÜNÜ MESAJLARI 2022: 8 Mayıs’a özel, en güzel, duygusal, uzun, kısa ve öz, resimli Anneler Günü mesajı ile Canım Annem sözleri seçenekleri

Anneler Günü Mesajı 4 - Bana hayat veren ve hayatı öğreten biricik anneme sevgilerimle…

Anneler Günü Mesajı 5 - Sen evimizin kraliçesi, başımızın tacısın.. en aziz varlığımız. Anneler günün kutlu olsun annem.

Anneler Günü Mesajı 6 - Senin kucağın, senin merhametin beni yaşama bağlıyor sevgili anneciğim. Anneler günün kutlu olsun...

Anneler Günü Mesajı 7 - Annem senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum.

ANNELER GÜNÜ MESAJLARI 2022: 8 Mayıs’a özel, en güzel, duygusal, uzun, kısa ve öz, resimli Anneler Günü mesajı ile Canım Annem sözleri seçenekleri

Anneler Günü Mesajı 8 - Kuzey rüzgarı da esse, kopsa da fırtına, sığınacağım tek liman sensin annem. Hakkını nasıl öderim.. Başımı dizlerine koymaya geldim.

Anneler Günü Mesajı 9 - Karşılıksız tek sevgi ananın çocuğuna duyduğu sevgidir. Ben kendi çocuklarımda senin sevgini buldum. Ve seni ne çok sevdiğimi bir daha anladım. İyi ki seninle varım annem. Ellerinden öperim.

Anneler Günü Mesajı 10 - Kuzey rüzgarı da esse, kopsa da fırtına, sığınacağım tek liman sensin annem. Hakkını nasıl öderim… Başımı dizlerine koymaya geldim

ANNELER GÜNÜ MESAJLARI 2022: 8 Mayıs’a özel, en güzel, duygusal, uzun, kısa ve öz, resimli Anneler Günü mesajı ile Canım Annem sözleri seçenekleri

EN GÜZEL ANNELER GÜNÜ MESAJI

-Bana verdiğin sevgiyle bütün dünyam çiçek açtı. Onları hiç soldurmadım annem. Anneler günün kutlu olsun.

-Meğer dilimdeki en güzel kelimeymiş senin adın. Ne zaman ANNEM desem dünyama güneş doğuyor, ruhumu huzur kaplıyor Anneler Günün Kutlu Olsun canım Anam.

-Senden yediğim terliğin acısıyla ağlarken bile Anneee diyebiliyorsam bu ancak Anne mucizesidir. Anneler günün kutlu olsun cantanem.

-Anne senin yüreğin taş olsa dayanır mı, kuş olsa, çiçek olsa, gündüz olsa, kırılmaz mı? Acıdan bir sap menekşenin boynu bu kez dağlar doğursun beni anne. Sen de ılık bir yağmur ol durmadan yağ kanayan yerlerime. Anneler günün kutlu olsun canım annem.
-Anne gökte bir ışık, anne parlak bir yıldız anne yoklukta bir düş, ayda bir yaldız anne tutunulan bir dal, dertlerin garip çizgisi anne gözümdeki yaşların bir virane dizgisi. Anneler günün kutlu olsun canım anam.
-Dün sana kızdıklarımı bugün ben yapıyorum anne. Çünkü aslında senin küçük bir kopyanım. Umarım senin kadar sevgi dolu olurum Annem.

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