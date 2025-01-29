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Haberler Yaşam Annem Ankara 8. bölüm izle tek parça! Annem Ankara son bölüm izle, full, HD!
Giriş Tarihi: 29.01.2025 18:11 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 18:11

Annem Ankara 8. bölüm izle tek parça! Annem Ankara son bölüm izle, full, HD!

Yaşanmış bir hayat hikayesinden uyarlanan 'Annem Ankara' Çarşamba akşamı 20.00'de Kanal D'de yayınlanıyor. Sevilen yapımın oyuncu kadrosunda Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'le birlikte Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak,Yıldıray Şahinler gibi başarılı isimler yer alıyor. Dizinin bu hafta ekrana gelen bölümünde Hasan, Nazan'la alakalı görülen davada hem karakolda hem de mahkemede verdiği ifade de olayın tamamen kaza olduğunu söyler. İşte, Annem Ankara son bölüm izle, full, HD!

Annem Ankara 8. bölüm izle tek parça! Annem Ankara son bölüm izle, full, HD!

Annem Ankara 8. bölüm izle araştırmaları başladı. Sevilen yapım başarılı oyuncu kadrosu ve ilgi çekici hikayesiyle izleyenleri etkilemeye devam ediyor. Tek başına olan bir annenin yaşam mücadelesini anlatan dizinin bu hafta ekrana gelecek olan bölümü heyecan yarattı. İşte, Annem Ankara son bölüm izle, full, HD!

Annem Ankara 8. bölüm izle tek parça! Annem Ankara son bölüm izle, full, HD!

ANNEM ANKARA 8. BÖLÜM İZLE!

Üç erkek çocuğuyla birlikte Ankara'da hayat mücadelesi veren bir kadının yaşanmış hayat öyküsünü anlatan "Annem Ankara" yeni bölümleriyle Çarşamba akşamı 20.00'de Kanal D'de!

https://www.kanald.com.tr/annem-ankara/bolumler

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Annem Ankara 8. bölüm izle tek parça! Annem Ankara son bölüm izle, full, HD!

ANNEM ANKARA 8. BÖLÜM ÖZETİ

Yaşanmış bir hayat hikayesinden uyarlanan BKM imzalı 'Annem Ankara' yeni bölümü ile ekrana geliyor. Başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı, tek başına olan bir annenin yaşam mücadelesini anlatan dizinin yeni bölümünün özeti şöyle;

Annem Ankara 8. bölüm izle tek parça! Annem Ankara son bölüm izle, full, HD!

Hasan, Nazan'la alakalı görülen davada hem karakolda hem de mahkemede verdiği ifade de olayın tamamen kaza olduğunu söyleyip Nazan'ı savunur. Hasan'ın bu beklenmedik hamlesinden sonra Zuhal'in tepkisi çok sert olacaktır. Ev sahibiyle yaşanan yanlış anlama sonucu ay başında evsiz kalacak olan Zuhal, yeni bir ev arayışına girer.

Annem Ankara 8. bölüm izle tek parça! Annem Ankara son bölüm izle, full, HD!

Aysel kızı Aslı'yla birlikte Vahide'nin yanına yerleşir. Vahide'nin yalnız kalmaması için çabalayan Aysel, kardeşinin büyük bir sırrı olduğunu keşfeder. Suphi Mesude ile olan arkadaşlığını ilerletmek ister. Herkes yeni yıl heyecanı yaşarken Hasan ise zor bir sürece girer.

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