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Annem Ankara 8. bölüm izle tek parça! Annem Ankara son bölüm izle, full, HD!
Giriş Tarihi: 29.01.2025 18:11
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025
18:11
Annem Ankara 8. bölüm izle tek parça! Annem Ankara son bölüm izle, full, HD!
Yaşanmış bir hayat hikayesinden uyarlanan 'Annem Ankara' Çarşamba akşamı 20.00'de Kanal D'de yayınlanıyor. Sevilen yapımın oyuncu kadrosunda Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'le birlikte Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak,Yıldıray Şahinler gibi başarılı isimler yer alıyor. Dizinin bu hafta ekrana gelen bölümünde Hasan, Nazan'la alakalı görülen davada hem karakolda hem de mahkemede verdiği ifade de olayın tamamen kaza olduğunu söyler. İşte, Annem Ankara son bölüm izle, full, HD!