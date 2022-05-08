Annemin Ağacı başvuru ekranı: OGM Annemin Ağacı kampanyası ücretsiz mi, Anneler Günü için fidan bağışı nasıl yapılır?

Annemin Ağacı kampanyası 8 Mayıs Anneler Günü'nde en çok tercih edilen hediye seçenekleri arasında yer alıyor. Dünyanın dört bir yanında kutlanan Anneler Günü için hediye fikirleri arasında yer alan fidan bağışı, Orman Genel Müdürlüğü aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor. Geçtiğimiz yıl başlatılan kampanyaya başvurular, OGM Annemin Ağacı başvuru ekranı üzerinden gerçekleştiriliyor. OGM Annemin Ağacı kampanyası ücretsiz mi, Anneler Günü için fidan bağışı nasıl yapılır? İşte merak edilenlerin yanıtı!