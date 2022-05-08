Annemin Ağacı başvuru ekranı: OGM Annemin Ağacı kampanyası ücretsiz mi, Anneler Günü için fidan bağışı nasıl yapılır?

ANNEMİN AĞACI KAMPANYASI NEDİR?

Ormanların korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması için toplumsal farkındalık projeleri yürüten Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Anneler Günü'nde annelerine anlamlı bir hediye vermek isteyenleri fidan sahiplenmeye çağırıyor.

Bu anlamlı gün için orman mühendisi anne ile kızının hikayesini anlatan bir film hazırlayan OGM, anneleri için geleceğe nefes olacak fidanları sahiplenmek isteyenleri www.anneminagaci.com internet sitesine bekliyor.