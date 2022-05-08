Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Annemin Ağacı başvuru ekranı: OGM Annemin Ağacı kampanyası ücretsiz mi, Anneler Günü için fidan bağışı nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 08.05.2022 12:21 Güncelleme Tarihi: 08.05.2022 12:21

Annemin Ağacı başvuru ekranı: OGM Annemin Ağacı kampanyası ücretsiz mi, Anneler Günü için fidan bağışı nasıl yapılır?

Annemin Ağacı kampanyası 8 Mayıs Anneler Günü'nde en çok tercih edilen hediye seçenekleri arasında yer alıyor. Dünyanın dört bir yanında kutlanan Anneler Günü için hediye fikirleri arasında yer alan fidan bağışı, Orman Genel Müdürlüğü aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor. Geçtiğimiz yıl başlatılan kampanyaya başvurular, OGM Annemin Ağacı başvuru ekranı üzerinden gerçekleştiriliyor. OGM Annemin Ağacı kampanyası ücretsiz mi, Anneler Günü için fidan bağışı nasıl yapılır? İşte merak edilenlerin yanıtı!

Annemin Ağacı başvuru ekranı: OGM Annemin Ağacı kampanyası ücretsiz mi, Anneler Günü için fidan bağışı nasıl yapılır?

Orman Genel Müdürlüğü aracılığıyla annesi adına fidan bağışında bulunmak isteyenler, Anneler Günü için fidan bağışı nasıl yapılır sorusunun yanıtını araştırıyor. Annemin Ağacı başvuru ekranı üzerinden online başvuru ile OGM aracılığıyla başvuruda bulunmak isteyenler kampanyanın detaylarını inceliyor. OGM Annemin Ağacı kampanyası ücretsiz mi, Anneler Günü için fidan bağışı nasıl yapılır? İşte Annemin Ağacı başvuru ekranı ve kampanyanın detayları…

Annemin Ağacı başvuru ekranı: OGM Annemin Ağacı kampanyası ücretsiz mi, Anneler Günü için fidan bağışı nasıl yapılır?

ANNEMİN AĞACI KAMPANYASI NEDİR?

Ormanların korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması için toplumsal farkındalık projeleri yürüten Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Anneler Günü'nde annelerine anlamlı bir hediye vermek isteyenleri fidan sahiplenmeye çağırıyor.

Bu anlamlı gün için orman mühendisi anne ile kızının hikayesini anlatan bir film hazırlayan OGM, anneleri için geleceğe nefes olacak fidanları sahiplenmek isteyenleri www.anneminagaci.com internet sitesine bekliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Annemin Ağacı başvuru ekranı: OGM Annemin Ağacı kampanyası ücretsiz mi, Anneler Günü için fidan bağışı nasıl yapılır?

ANNEMİN AĞACI FİDAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

Anneler Günü'ne özel fidan bağışı kampanyası yapmak isteyenler Orman Genel Müdürlüğü'nün başlattığı Annemin Ağacı kampanyasına "www.anneminagaci.com" adresi üzerinden ulaşabiliyor.

Anneleri için fidan sahiplenenlere dijital olarak hazırlanan isme özel bağış sertifikası da veriliyor.

Annemin Ağacı başvuru ekranı: OGM Annemin Ağacı kampanyası ücretsiz mi, Anneler Günü için fidan bağışı nasıl yapılır?

Sitede yer alan kısma annenizin adı ve soyadını, kendi adınızı, soyadınızı ve e-Posta adresinizi yazarak annenizin adına ücretsiz olarak fidan bağışında bulunabilirsiniz.

ANNEMİN AĞACI BAŞVURU EKRANI İLE FİDAN BAĞIŞI YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA