Annesini saç kurutma makinesinin kablosu boğmuştu! "Amca kötü bir şey yaptım..."

Olayın ardından evden hızla çıktığı öğrenilen M.N.S.'nin amcasının evine gidip olan biteni anlattığı ortaya çıktı. Gözaltı sorgusundaki ifadesinde, annesiyle tartıştıklarını ve bıçakladıktan sonra boğduğunu itiraf eden M.N.S'nin amcasına "Amca ben kötü bir şey yaptım annemi yaraladım" diyerek gözyaşı döktüğü öğrenildi.