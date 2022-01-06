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Haberler Yaşam Annesini saç kurutma makinesinin kablosu boğmuştu! "Amca kötü bir şey yaptım..."
Giriş Tarihi: 06.01.2022 13:30 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022 13:31

Annesini saç kurutma makinesinin kablosu boğmuştu! "Amca kötü bir şey yaptım..."

Çorum'un Osmancık ilçesinde, bıçakladığı annesi Nurcan Soluğan'ı (40) saç kurutma makinesinin kablosu ile boğarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan M.N.S. (17) adlı kızın, cinayet sonrası gittiği amcasına "Ben kötü bir şey yaptım annemi yaraladım" diyerek ağladığı ortaya çıktı.

DHA
Annesini saç kurutma makinesinin kablosu boğmuştu! Amca kötü bir şey yaptım...

ANNESİNİ SAÇ KURUTMA MAKİNESİNİN KABLOSU BOĞMUŞTU! "AMCA KÖTÜ BİR ŞEY YAPTIM..."

Olay, önceki gün gece saatlerinde ilçenin Ulucami Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.N.S. ile annesi Nurcan Soluğan arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Annesini saç kurutma makinesinin kablosu boğmuştu! Amca kötü bir şey yaptım...

Tartışmanın büyümesi üzerine M.N.S., mutfaktan aldığı bıçakla annesini koltuk altından bıçakladı, ardından saç kurutma makinesinin kablosu ile boğmaya çalıştı. Kadının çığlıklarını duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekipler, Soluğan'ı kanlar içerisinde buldu.

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Annesini saç kurutma makinesinin kablosu boğmuştu! Amca kötü bir şey yaptım...

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nurcan Soluğan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Annesini saç kurutma makinesinin kablosu boğmuştu! Amca kötü bir şey yaptım...

Nurcan Soluğan'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan M.N.S. ise tutuklandı.

Annesini saç kurutma makinesinin kablosu boğmuştu! Amca kötü bir şey yaptım...

Olayın ardından evden hızla çıktığı öğrenilen M.N.S.'nin amcasının evine gidip olan biteni anlattığı ortaya çıktı. Gözaltı sorgusundaki ifadesinde, annesiyle tartıştıklarını ve bıçakladıktan sonra boğduğunu itiraf eden M.N.S'nin amcasına "Amca ben kötü bir şey yaptım annemi yaraladım" diyerek gözyaşı döktüğü öğrenildi.

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