HaberlerYaşamAnnesini saç kurutma makinesinin kablosu boğmuştu! "Amca kötü bir şey yaptım..."
Giriş Tarihi: 06.01.2022 13:30Güncelleme Tarihi: 06.01.2022 13:31
Annesini saç kurutma makinesinin kablosu boğmuştu! "Amca kötü bir şey yaptım..."
Çorum'un Osmancık ilçesinde, bıçakladığı annesi Nurcan Soluğan'ı (40) saç kurutma makinesinin kablosu ile boğarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan M.N.S. (17) adlı kızın, cinayet sonrası gittiği amcasına "Ben kötü bir şey yaptım annemi yaraladım" diyerek ağladığı ortaya çıktı.