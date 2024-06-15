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Antalya bayram namazı saati 2024: Diyanet namaz vakitleri ile Antalya bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 15.06.2024 13:30
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024
13:40
Antalya bayram namazı saati 2024: Diyanet namaz vakitleri ile Antalya bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Antalya bayram namazı saati sorgulaması başladı. Yılın son dini bayramı bu yıl 16 Haziran Pazar günü eda ediliyor. Diyanet ile belirlenen bayram namazı saatlerinin illere göre değişiklik göstermesi sebebiyle Antalya'da ikamet eden binlerce kişi "Antalya bayram namazı saat kaçta?" sorusuna yanıt arıyor. Müslümanlar, İslami usullere uygun olarak ibadetlerini 4 gün boyunca yerine getirecek. Peki, Antalya bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? İşte, yanıtı…