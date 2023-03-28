Haberler Yaşam Antalya iftar vakti ve sahur saati kaçta? 28 Mart 2023 İmsakiye ile Antalya sahur vakti ve iftar saatleri

Giriş Tarihi: 28.03.2023 12:07 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 12:08

Antalya iftar vakti ve sahur saati kaçta? 28 Mart 2023 İmsakiye ile Antalya sahur vakti ve iftar saatleri

Antalya iftar vakti ve sahur saati Ramazan İmsakiye 2023 ile araştırılıyor. On bir ayın sultanı Ramazan ayının 6. Gününe girmiş bulunmaktayız. Antalya iftar vakti saat kaçta, ne zaman soruları bugün de yanıt aramaya başladı. Bu mübarek ayda dinimizce farz kılınan oruç ibadetini yerine getiren İslam alemi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Ramazan İmsakiyesi ile 81 ilin 30 günlük iftar vakti, sahur saati ve imsak saatleri bilgisine erişebiliyor. Peki, 28 Mart 2023 Antalya iftar vakti bugün ne zaman, akşam ezanı saat kaçta? İşte, Diyanet ile Antalya İmsakiye 2023 takvimi…