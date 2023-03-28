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Haberler Yaşam Antalya iftar vakti ve sahur saati kaçta? 28 Mart 2023 İmsakiye ile Antalya sahur vakti ve iftar saatleri
Giriş Tarihi: 28.03.2023 12:07 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 12:08

Antalya iftar vakti ve sahur saati kaçta? 28 Mart 2023 İmsakiye ile Antalya sahur vakti ve iftar saatleri

Antalya iftar vakti ve sahur saati Ramazan İmsakiye 2023 ile araştırılıyor. On bir ayın sultanı Ramazan ayının 6. Gününe girmiş bulunmaktayız. Antalya iftar vakti saat kaçta, ne zaman soruları bugün de yanıt aramaya başladı. Bu mübarek ayda dinimizce farz kılınan oruç ibadetini yerine getiren İslam alemi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Ramazan İmsakiyesi ile 81 ilin 30 günlük iftar vakti, sahur saati ve imsak saatleri bilgisine erişebiliyor. Peki, 28 Mart 2023 Antalya iftar vakti bugün ne zaman, akşam ezanı saat kaçta? İşte, Diyanet ile Antalya İmsakiye 2023 takvimi…

Antalya iftar vakti ve sahur saati kaçta? 28 Mart 2023 İmsakiye ile Antalya sahur vakti ve iftar saatleri

Antalya iftar vakti saat kaçta, ne zaman, kaç saat kaldı soruları 28 Mart 2023 bugün için gündemdeki yerini aldı. Antalya İmsakiye 2023 ile bugün iftar vakti ve sahur saati belli oldu. Oruç ibadetini yerine getiren İslam alemi, Diyanet ile namaz vakitlerini takip ediyor. Antalya iftar vakti ve sahur saati araştırmaları başladı. Peki, bugün Antalya iftar saati ne zaman, akşam ezanı saat kaçta okunuyor? İşte, detaylar.

Antalya iftar vakti ve sahur saati kaçta? 28 Mart 2023 İmsakiye ile Antalya sahur vakti ve iftar saatleri

ANTALYA İMSAKİYE 2023 TAKVİMİ

Antalya iftar, sahur, imsak vakti sorgulamaları Diyanet Ramazan İmsakiyesi ile yanıt buluyor. Namaz vakitleri listesi, Hicri Takvime göre hazırlandı.

İşte, 30 günlük liste ile 6 Ramazan / 28 Mart 2023 Salı Antalya sahur, iftar, imsak vakitleri:

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Antalya iftar vakti ve sahur saati kaçta? 28 Mart 2023 İmsakiye ile Antalya sahur vakti ve iftar saatleri

ANTALYA İFTAR VAKTİ 2023

Antalya'da iftar saat kaçta okunacak sorusu diğer illerde de olduğu gibi akşam ezanı vakti ile yanıt buluyor. Diyanet namaz vakitleri ile Ramazan İmsakiyesi sabah.com.tr'de yayında!

Antalya iftar vakti ve sahur saati kaçta? 28 Mart 2023 İmsakiye ile Antalya sahur vakti ve iftar saatleri

Antalya iftar saatleri listesine göre 28 Mart 2023 bugün saat 19.22'de oruçlar açılacak.

Antalya iftar vakti ve sahur saati kaçta? 28 Mart 2023 İmsakiye ile Antalya sahur vakti ve iftar saatleri

İFTAR DUASI NASIL YAPILIR?

"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

İşte Türkçe anlamı:

"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"

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