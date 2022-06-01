Antalya Piknik Alanları - Antalya Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Havaların ısınmasıyla birlikte, şehir hayatından uzaklaşmak ve kafa dinlenmek isteyen kişiler kendilerini doğaya atarlar. Ailesiyle, arkadaşlarıyla veya sevgilisiyle güzel vakit geçirmek isteyen kişiler için mesire alanları son derece önemlidir. Doğanın merkezi olan Antalya, bu durumda yeterli imkana sahip şehirlerden birisidir. Antalya'nın birbirinden güzel mesire alanlarında çeşitli aktiviteler yapmak mümkün. Özellikle piknik yapmak ve mangal keyfini yaşamak isteyen kişiler için bu mesire alanları sıklıkla tercih edilmiştir. Pikniğin yanı sıra bu mekânlarda doğa yürüyüşü yapabilir veya denize girebilirsiniz. Antalya piknik alanları oldukça fazladır ve şehrin bu imkânı tüm halka açıktır. Antalya'da piknik yapmak isteyenler için gidilebilecek mekânlara yer verdik. İşte detaylar...