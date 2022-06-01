Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Antalya Piknik Alanları - Antalya Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları
Giriş Tarihi: 01.06.2022 18:00 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 18:00

Antalya Piknik Alanları - Antalya Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyen pek çok kişi, doğada vakit geçirmek için farklı mekanları tercih eder. Özellikle yoğun iş veya okul temposunun vermiş olduğu stresten ötürü doğayla iç içe olmak isteyen pek çok kişi vardır. Turizmin başkenti Antalya'da doğa ile baş başa kalabileceğiniz mekânlar oldukça fazladır. Sevdikleriyle piknik yapmak ve hoş vakit geçirmek isteyen kişilerin tercih edebileceği mekanlar çeşitlilik gösterir. Antalya piknik alanları yazımızda, sizler için mutlaka gidilmesi gereken mesire alanlarına yer verdik. Antalya Piknik Alanları, Antalya Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları yazımız sizlerle.

Antalya Piknik Alanları - Antalya Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Havaların ısınmasıyla birlikte, şehir hayatından uzaklaşmak ve kafa dinlenmek isteyen kişiler kendilerini doğaya atarlar. Ailesiyle, arkadaşlarıyla veya sevgilisiyle güzel vakit geçirmek isteyen kişiler için mesire alanları son derece önemlidir. Doğanın merkezi olan Antalya, bu durumda yeterli imkana sahip şehirlerden birisidir. Antalya'nın birbirinden güzel mesire alanlarında çeşitli aktiviteler yapmak mümkün. Özellikle piknik yapmak ve mangal keyfini yaşamak isteyen kişiler için bu mesire alanları sıklıkla tercih edilmiştir. Pikniğin yanı sıra bu mekânlarda doğa yürüyüşü yapabilir veya denize girebilirsiniz. Antalya piknik alanları oldukça fazladır ve şehrin bu imkânı tüm halka açıktır. Antalya'da piknik yapmak isteyenler için gidilebilecek mekânlara yer verdik. İşte detaylar...

Antalya Piknik Alanları - Antalya Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Antalya Piknik Alanları

Yeşilin merkezi olan Antalya'da pek çok piknik alanı bulunur. En çok tercih edilen yerlerden birisi olan Sarısu Mesire Alanı, aynı zamanda şehrin en büyük piknik alanıdır. Her mevsim kullanılabilen bu mesire alanında piknik yapmak için çardaklar ve mangal yakma yerleri mevcuttur.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Antalya Piknik Alanları - Antalya Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Denizin hemen dibinde ormanlık bir alanın içerisinde yer alan bu mesire alanında ihtiyaç duyabileceğiniz her şey vardır. Bir diğer mesire alanı olan Kapuz Kanyonu, Konyaaltı ilçesinde bulunan, şehrin popüler yerlerinden birisidir. Kanyonun yanında, sevdiklerinizle piknik yapabileceğiniz gölgelik yerler vardır. Burada kanyonun eşsiz manzarasını seyretmek ve çeşitli kareler yakalamak mümkün.

Antalya Piknik Alanları - Antalya Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Antalya Piknik Yerleri

Antalya piknik yerleri arasında ilk sırada yer alan Köprülü Kanyon, şehrin 80 km uzağında olan, piknik dışında rafting gibi çeşitli aktivitelerin de yapıldığı bir mekândır. Eşsiz manzarasıyla, gelen herkesi büyüleyen bu kanyonda sevdiklerinizle güzel vakit geçirebilirsiniz. Korsan Koyu da tercih edilebilen bir diğer piknik alanıdır. Antalya'nın Kumluca ilçesinde bulunan bu mekân, piknik dışında özellikle kamp yapmak için son derece uygun bir yerdir.

Antalya Piknik Alanları - Antalya Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Antalya Mesire Alanları

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bulunan Döşemealtı Mesire ve Piknik Alanı, tercih edilebilecek önemli mesire alanlarından birisidir. Burada piknik yapan kişiler için pek çok imkân bulunur. Mescit, lavabo, mangal yapma alanları ve çeşmeyi burada ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan İncekum Tabiat Parkı, ilçe merkeze 24 km uzaklıkta, zengin bitki topluluğuna sahip bir mesire alanıdır. Kurşunlu Şelalesi de yine piknik yapmak isteyen kişilerin tercih edebileceği bir yerdir. Şehir merkezine 20 km mesafede bulunan bu mesire alanında, eşsiz manzara eşliğinde piknik yapabilirsiniz.

SON DAKİKA