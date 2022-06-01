Şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyen pek çok kişi, doğada vakit geçirmek için farklı mekanları tercih eder. Özellikle yoğun iş veya okul temposunun vermiş olduğu stresten ötürü doğayla iç içe olmak isteyen pek çok kişi vardır. Turizmin başkenti Antalya'da doğa ile baş başa kalabileceğiniz mekânlar oldukça fazladır. Sevdikleriyle piknik yapmak ve hoş vakit geçirmek isteyen kişilerin tercih edebileceği mekanlar çeşitlilik gösterir. Antalya piknik alanları yazımızda, sizler için mutlaka gidilmesi gereken mesire alanlarına yer verdik. Antalya Piknik Alanları, Antalya Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları yazımız sizlerle.