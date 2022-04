Antalya'da Hatimli Teravih Namazı Kılınacak Camiler

Serik CUMALI MH. C.

Korkuteli HZ. HAMZA C.

Finike SAHİLKENT MH. KUM C.

Gazipaşa YAKACIK MH. YENİ C.

Alanya KILLI C.

Kepez HİLAL MESCİDİ

Kepez ORHAN TOLUNAY C.

Aksu GÖKDERE MH. C.

Döşemealtı YIĞMA YUSUF DEMİR C.

Elmalı KARYAĞDI C.

Gündoğmuş YENİ C.

Muratpaşa HÜDAVERDİ C.

Serik BELKIS MH. C.

Alanya İMAMDAYI C.

Korkuteli UZUNOLUK MH.C.

Korkuteli KÜLLİYE C.

Kemer ASLANBUCAK MH.KUBBELİ C.

Muratpaşa BALIBEY C.

Korkuteli SADIKOĞLU C.

Muratpaşa MEHMET ÇİÇEK C.

Korkuteli DEMİRCİ SÜLEYMAN C.

Muratpaşa RECEP ÇİL C.

Demre ARICI C.

Konyaaltı KUBA C.

Korkuteli YAZIR MH. YENİ C.

Muratpaşa MARKANTALYA C.

Kumluca KIRBÖLGE C.

Kepez AHİLER MESCİDİ

Gazipaşa ÇARŞI C.

Serik HACI VELİ C.