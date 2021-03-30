HaberlerYaşamAntalya'da 13 yaşındaki genç havalara uçtu! Büyük beğeni topladı
Antalya'da 13 yaşındaki genç havalara uçtu! Büyük beğeni topladı
Antalya'da, Sahil Yaşam Parkı'ndaki özel parkurda patenle kayan 13 yaşındaki Arda Çakır, yaptığı hareketlerle ilgi odağı oldu. Rampa atlayışı, slalom, slide gibi gösterilerle izleyenlerin beğenisini kazanan Çakır, zorlu engellere aldırmadan gerçekleştirdiği akrobatik atlayışlarla herkesin beğenisini topladı.
Giriş Tarihi: 30.03.2021
15:25
Güncelleme Tarihi: 30.03.2021
15:26
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