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Haberler Yaşam Antalya'da 13 yaşındaki genç havalara uçtu! Büyük beğeni topladı

'da 13 yaşındaki genç havalara uçtu! Büyük beğeni topladı

'da, 'ndaki özel parkurda patenle kayan 13 yaşındaki Arda Çakır, yaptığı hareketlerle ilgi odağı oldu. Rampa atlayışı, slalom, slide gibi gösterilerle izleyenlerin beğenisini kazanan Çakır, zorlu engellere aldırmadan gerçekleştirdiği akrobatik atlayışlarla herkesin beğenisini topladı.

Giriş Tarihi: 30.03.2021 15:25 Güncelleme Tarihi: 30.03.2021 15:26
Antalya'da 13 yaşındaki genç havalara uçtu! Büyük beğeni topladı

'da, 'ndaki özel parkurda patenle kayan 13 yaşındaki Arda Çakır, yaptığı hareketlerle ilgi odağı oldu. -

Antalya'da 13 yaşındaki genç havalara uçtu! Büyük beğeni topladı

Rampa atlayışı, slalom, slide gibi gösterilerle izleyenlerin beğenisini kazanan Çakır, zor bir işe imza attı.

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Antalya'da 13 yaşındaki genç havalara uçtu! Büyük beğeni topladı

Genç adam, zorlu engellere aldırmadan gerçekleştirdiği akrobatik atlayışlarla herkesin beğenisini topladı.

Antalya'da 13 yaşındaki genç havalara uçtu! Büyük beğeni topladı
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Antalya'da 13 yaşındaki genç havalara uçtu! Büyük beğeni topladı
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