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Antalya'da akıllara durgunluk veren olay! Kadının çığlıkları mahalleyi ayağa kaldırdı: Öldüresiye dövdüler! Gerçek sonra ortaya çıktı...
Giriş Tarihi: 27.08.2022 11:46
Güncelleme Tarihi: 27.08.2022
11:46
Antalya'da akıllara durgunluk veren olay! Kadının çığlıkları mahalleyi ayağa kaldırdı: Öldüresiye dövdüler! Gerçek sonra ortaya çıktı...
Antalya'da şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Sarhoş bir kişi dükkanın kapısına tuvaletini yaptığı sırada bir kadın tarafından tesadüfen görüldü. Çöp atmaya inan kadın vatandaş şahsı hırsız sanınca çığlıkları ile mahalleyi ayağa kaldırdı. Şahıs kadını susturmak için üzerine doğru ilerleyince olanlar oldu. Yumruklanan sarhoş ve yarı çıplak haldeki adam neye uğradığını şaşırdı.