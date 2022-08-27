Antalya’da akıllara durgunluk veren olay! Kadının çığlıkları mahalleyi ayağa kaldırdı: Öldüresiye dövdüler! Gerçek sonra ortaya çıktı...

Alkollü şahıs, işyerinin kapısına tuvaletini yaparken işyerinin üzerinde ikamet eden ve çöp dökmek için aşağı inen bir kadın, alkollü şahsın hırsız olduğunu ve işyerinin kapısını zorladığını düşünerek 'hırsız var' diye bağırdı.

