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Haberler Yaşam Antalya'da akıllara durgunluk veren olay! Kadının çığlıkları mahalleyi ayağa kaldırdı: Öldüresiye dövdüler! Gerçek sonra ortaya çıktı...
Giriş Tarihi: 27.08.2022 11:46 Güncelleme Tarihi: 27.08.2022 11:46

Antalya'da akıllara durgunluk veren olay! Kadının çığlıkları mahalleyi ayağa kaldırdı: Öldüresiye dövdüler! Gerçek sonra ortaya çıktı...

Antalya'da şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Sarhoş bir kişi dükkanın kapısına tuvaletini yaptığı sırada bir kadın tarafından tesadüfen görüldü. Çöp atmaya inan kadın vatandaş şahsı hırsız sanınca çığlıkları ile mahalleyi ayağa kaldırdı. Şahıs kadını susturmak için üzerine doğru ilerleyince olanlar oldu. Yumruklanan sarhoş ve yarı çıplak haldeki adam neye uğradığını şaşırdı.

Antalya’da akıllara durgunluk veren olay! Kadının çığlıkları mahalleyi ayağa kaldırdı: Öldüresiye dövdüler! Gerçek sonra ortaya çıktı...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde aldığı alkolün etkisiyle üzerinde sadece iç çamaşırı olduğu halde sokağa çıkan ve bir işyerinin kapısına tuvaletini yapan şahıs yanlış anlaşılmaya kurban gidiyordu.

Antalya’da akıllara durgunluk veren olay! Kadının çığlıkları mahalleyi ayağa kaldırdı: Öldüresiye dövdüler! Gerçek sonra ortaya çıktı...

İşyerinin üst katında ikamet eden ve çöp dökmeye inen bir kadın, şahsın hırsız olduğunu düşünerek 'hırsız var' diye bağırınca ortalık karıştı.

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Antalya’da akıllara durgunluk veren olay! Kadının çığlıkları mahalleyi ayağa kaldırdı: Öldüresiye dövdüler! Gerçek sonra ortaya çıktı...

Alkollü şahıs, kadının susması için yanına doğru koşunca araya vatandaşlar girerken, kadının yakını olduğu belirlenen bir kişi alkollü şahsı yumrukladı.

Antalya’da akıllara durgunluk veren olay! Kadının çığlıkları mahalleyi ayağa kaldırdı: Öldüresiye dövdüler! Gerçek sonra ortaya çıktı...

İlginç olay, Örnek Mahallesi Fevzipaşa Caddesinde yaşandı. Üzerinde sadece iç çamaşırı bulunan bir işyerinin kapısına gelip ve aldığı alkolün etkisiyle tuvalet ihtiyacını gidermeye kalkan bir kişi derdini anlatamayınca kadının yakını tarafından darp edildi.

Antalya’da akıllara durgunluk veren olay! Kadının çığlıkları mahalleyi ayağa kaldırdı: Öldüresiye dövdüler! Gerçek sonra ortaya çıktı...

Alkollü şahıs, işyerinin kapısına tuvaletini yaparken işyerinin üzerinde ikamet eden ve çöp dökmek için aşağı inen bir kadın, alkollü şahsın hırsız olduğunu ve işyerinin kapısını zorladığını düşünerek 'hırsız var' diye bağırdı.

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