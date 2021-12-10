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Haberler Yaşam Antalya'da aşçı kafasını kesmişti! Mehmet Sami Tuğrul toprağa verildi
Giriş Tarihi: 10.12.2021 08:37 Güncelleme Tarihi: 10.12.2021 08:37

Antalya'da aşçı kafasını kesmişti! Mehmet Sami Tuğrul toprağa verildi

Antalya'da özel öğrenci yurdunda aşçı olarak çalışan İhsan Güney (38) tarafından satırla başı kesilerek öldürülen üniversite öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul (18), memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

DHA
Antalya’da aşçı kafasını kesmişti! Mehmet Sami Tuğrul toprağa verildi

SON DAKİKA: ANTALYA'DA AŞÇI KAFASINI KESMİŞTİ! MEHMET SAMİ TUĞRUL TOPRAĞA VERİLDİ

Türkiye, Antalya'da yaşanan vahşetle sarsıldı. Aşçı tarafından kafası kesilen genç adam son yolculuğuna uğurlandı.

Antalya’da aşçı kafasını kesmişti! Mehmet Sami Tuğrul toprağa verildi

Olay, salı günü Kepez ilçesindeki bir öğrenci yurdunun yemekhanesinde meydana geldi.

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Antalya’da aşçı kafasını kesmişti! Mehmet Sami Tuğrul toprağa verildi

Yurdun aşçısı İhsan Güney, duvara dayadığı Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'un başını satırla kesti.

Antalya’da aşçı kafasını kesmişti! Mehmet Sami Tuğrul toprağa verildi

Şizofreni ve duygu durum bozukluğu tanısı olan ve 4 aydır, aylık olması gereken kontrollerini yaptırmadığı belirlenen Güney tutuklandı.

Antalya’da aşçı kafasını kesmişti! Mehmet Sami Tuğrul toprağa verildi

Tuğrul'un cenazesi otopsinin ardından babası Halil Tuğrul tarafından alınarak Kahramanmaraş'a getirildi.

Son Dakika: Antalya'da yurttaki aşçı tarafından başı satırla kesilerek öldürülen Mehmet toprağa verildi | Video

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