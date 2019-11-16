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  • Antalya’da orman çöpleri, kadınların elinde değer kazandı! 20 ülkeye ihraç ediyorlar

’da orman çöpleri, kadınların elinde değer kazandı! 20 ülkeye ihraç ediyorlar

Ülkemizin 'nde yer alan 'da çoğunluğu kadınlardan oluşan 400 çalışanıyla çöplerden çelenkleri yapan , çelenkleri 20 ülkeye ihraç ediyor. 2020 yılına geri sayım sürerken Antalyalı ev kadınları çelenkleri üretmek için çalışmalarını sürdürüyor. Ziraat Mühendisi Şerife Altındal el emeği yaptığı Noel çelenkleri yıllardır yurt dışına pazarlıyor. Kadınların çalıştığı atölyelere kamyonlarla gönderiyor. Burada kadınlar, kasnağını oluşturduğu çelenklere renk renk yabani meyveleri ve yeşil dalları tek tek sarıp orta kısımlarını da çam kozalaklarıyla süslüyor.

Giriş Tarihi: 16.11.2019 11:20 Güncelleme Tarihi: 16.11.2019 11:27
Antalya’da orman çöpleri, kadınların elinde değer kazandı! 20 ülkeye ihraç ediyorlar

'da çoğunluğu kadınlardan oluşan 400 çalışanıyla çöplerden çelenkleri yapan , çelenkleri 20 ülkeye ihraç ediyor. Uzun uğraşlar sonucu yapılan çelenkler daha sonrasında yurt dışına pazarlanıyor. Dünyada çiçek sektörünün merkezi olarak kabul edilen Hollanda başta olmak üzere İngiltere, Almanya, Danimarka, Slovenya, Japonya, Kanada, Çin'in de aralarında bulunduğu 20'nin üzerinde ülkeye çelenk ihracatı yapan Altındal'ın bu yılki hedefi ise 400 bin Noel çelengi. İşte el emeği süslemelerin merak edilen görselleri…

Antalya’da orman çöpleri, kadınların elinde değer kazandı! 20 ülkeye ihraç ediyorlar

Antalyalı ev kadınları, çelenkleri üretmek için mesai yapıyor. Batı Akdeniz'in ormanlarındaki ağaç dalları, kozalaklar, yabani meyveler gibi atıkları toplayan işçiler, kadınların çalıştığı atölyelere kamyonlarla gönderiyor. Burada kadınlar, kasnağını oluşturduğu çelenklere renk renk yabani meyveleri ve yeşil dalları tek tek sarıp orta kısımlarını da çam kozalaklarıyla süslüyor.

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Antalya’da orman çöpleri, kadınların elinde değer kazandı! 20 ülkeye ihraç ediyorlar

'da yaşayan Alman bir kadın tarafından ilk defa 30 yıl önce üretimi ve ihracatı gerçekleştirilen çelenkler, Hristiyanların 24 Aralık'ta başlayan Christmas Bayramı, diğer adıyla gününde kapı, mezarlık ve yemek masası gibi alanları süslemede kullanılıyor.

Antalya’da orman çöpleri, kadınların elinde değer kazandı! 20 ülkeye ihraç ediyorlar

20 ÜLKEYE İHRAÇ EDİYOR

Ziraat mühendisi da el emeği çelenkleri, kurduğu şirket aracılığıyla 19 yıldır yurt dışına pazarlıyor. Dünyada çiçek sektörünün merkezi olarak kabul edilen Hollanda başta olmak üzere İngiltere, Almanya, Danimarka, Slovenya, Japonya, Kanada, Çin'in de aralarında bulunduğu 20'nin üzerinde ülkeye çelenk ihracatı yapan Altındal'ın bu yılki hedefi ise 400 bin Noel çelengi.

Antalya’da orman çöpleri, kadınların elinde değer kazandı! 20 ülkeye ihraç ediyorlar

1,5 MİLYON DOLAR CİRO HEDEFİ

Ağustos ayından aralık ayının ilk haftasına kadar yapımı devam eden çelenkleri orman atıklarından bir araya getirdiklerini belirten Altındal, "Okaliptüs, sandal meyvesi, tespih ağacı, Amerikan sarmaşığı, çam kozalağı, selvi dalı ve kozalağı, yani ormanın bütün atıklarını geri dönüştürüyoruz. Aynı zamanda bunlardan döviz geliri elde ediyoruz.

Antalya’da orman çöpleri, kadınların elinde değer kazandı! 20 ülkeye ihraç ediyorlar

Yüzde 90 oranında kadın emekçilerimizle birlikteyiz. Kadınlarımızın eli bu işe daha yatkın. Ormanlarda atıkları toplayanlarla birlikte yaklaşık 400 işçimiz var" diye konuştu. Altındal, bu yıl 400 bin çelenk ihraç etmeyi hedeflediklerini belirterek 1,5 milyon dolar ciro elde edeceklerini sözlerine ekledi.

Antalya’da orman çöpleri, kadınların elinde değer kazandı! 20 ülkeye ihraç ediyorlar

çelenklerine emek veren kadınlardan Safiye Şener, 10 yıldır çelenk yaptıklarını belirterek, "Ekmek paramı çıkarıyorum. Oturduğum yerden çalışıyorum. Zor değil işim. Yurt dışına gönderiyoruz bu çelenkleri" dedi.ÿBir başka kadın çalışan Fatma Gergin ise 3 yıldır rahat bir şekilde çalıştığını söyledi.

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