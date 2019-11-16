Antalya’da orman çöpleri, kadınların elinde değer kazandı! 20 ülkeye ihraç ediyorlar

Antalya'da çoğunluğu kadınlardan oluşan 400 çalışanıyla çöplerden Noel çelenkleri yapan Şerife Altındal, çelenkleri 20 ülkeye ihraç ediyor. Uzun uğraşlar sonucu yapılan çelenkler daha sonrasında yurt dışına pazarlanıyor. Dünyada çiçek sektörünün merkezi olarak kabul edilen Hollanda başta olmak üzere İngiltere, Almanya, Danimarka, Slovenya, Japonya, Kanada, Çin'in de aralarında bulunduğu 20'nin üzerinde ülkeye çelenk ihracatı yapan Altındal'ın bu yılki hedefi ise 400 bin Noel çelengi. İşte el emeği süslemelerin merak edilen görselleri…