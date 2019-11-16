Antalya’da orman çöpleri, kadınların elinde değer kazandı! 20 ülkeye ihraç ediyorlar

Ülkemizin Akdeniz Bölgesi'nde yer alan Antalya'da çoğunluğu kadınlardan oluşan 400 çalışanıyla çöplerden Noel çelenkleri yapan Şerife Altındal, çelenkleri 20 ülkeye ihraç ediyor. 2020 yılına geri sayım sürerken Antalyalı ev kadınları çelenkleri üretmek için çalışmalarını sürdürüyor. Ziraat Mühendisi Şerife Altındal el emeği yaptığı Noel çelenkleri yıllardır yurt dışına pazarlıyor. Kadınların çalıştığı atölyelere kamyonlarla gönderiyor. Burada kadınlar, kasnağını oluşturduğu çelenklere renk renk yabani meyveleri ve yeşil dalları tek tek sarıp orta kısımlarını da çam kozalaklarıyla süslüyor.