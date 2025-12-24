Haberler
Antalya'da şüpheli ölümler: Önce 5 yaşındaki oğlu sonra Ukraynalı anne! Peş peşe balkondan düştüler
Giriş Tarihi: 24.12.2025 15:12
Antalya'da 5 yaşındaki oğlunu 8'inci kattan düşerek kaybeden Ukrayna asıllı anne, olaydan bir gün sonra aynı binadan balkondan düşerek hayatını kaybetti. Anne ve oğlunun ölümüyle ilgili polis ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatılırken, olayların kesin nedeni yapılacak çalışmaların ardından netlik kazanacak.