Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Antalya'da şüpheli ölümler: Önce 5 yaşındaki oğlu sonra Ukraynalı anne! Peş peşe balkondan düştüler
Giriş Tarihi: 24.12.2025 15:12

Antalya'da şüpheli ölümler: Önce 5 yaşındaki oğlu sonra Ukraynalı anne! Peş peşe balkondan düştüler

Antalya'da 5 yaşındaki oğlunu 8'inci kattan düşerek kaybeden Ukrayna asıllı anne, olaydan bir gün sonra aynı binadan balkondan düşerek hayatını kaybetti. Anne ve oğlunun ölümüyle ilgili polis ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatılırken, olayların kesin nedeni yapılacak çalışmaların ardından netlik kazanacak.

İHA
  • ABONE OL
Antalya’da şüpheli ölümler: Önce 5 yaşındaki oğlu sonra Ukraynalı anne! Peş peşe balkondan düştüler

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşanan olayda, 5 yaşındaki A.Y. Ö. isimli çocuk, bulunduğu apartmanın 8'inci katından düşerek hayatını kaybetti.

Antalya’da şüpheli ölümler: Önce 5 yaşındaki oğlu sonra Ukraynalı anne! Peş peşe balkondan düştüler

Acı olayın ardından, çocuğun annesi Ukrayna asıllı Yulya Zahadan'ın (45) da bir gün sonra aynı binadan balkondan düştüğü öğrenildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Antalya’da şüpheli ölümler: Önce 5 yaşındaki oğlu sonra Ukraynalı anne! Peş peşe balkondan düştüler

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Antalya’da şüpheli ölümler: Önce 5 yaşındaki oğlu sonra Ukraynalı anne! Peş peşe balkondan düştüler

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Zahadan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Antalya’da şüpheli ölümler: Önce 5 yaşındaki oğlu sonra Ukraynalı anne! Peş peşe balkondan düştüler

Anne ve oğlunun ölümüyle ilgili polis ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatılırken, olayların kesin nedeni yapılacak çalışmaların ardından netlik kazanacak.