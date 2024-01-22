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Antalya’da ürküten görüntü: 5 günde 6 ceset! Panik oldum kütüğe benzettim!
Giriş Tarihi: 22.01.2024 08:43
Güncelleme Tarihi: 22.01.2024
08:44
Antalya’da ürküten görüntü: 5 günde 6 ceset! Panik oldum kütüğe benzettim!
Antalya Aksu'daki 5 yıldızlı bir otelin sahilinde erkek cesedi bulundu. Böylece son 5 günde Antalya sahillerinde bulunan ceset sayısı, 6'ya yükseldi. Görgü tanığı, "Birlikte gidip, baktık. Önce kütüğe benzettim, ceset olduğunu anlayınca hemen polise haber verdik. Biraz panik olduk. Çünkü sadece kemikleri vardı!" dedi.