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Antalya'daki skuter kazasında son dakika: Sürücüden Ada Kayahan ve Yağız Balcı ifadesi
Giriş Tarihi: 24.10.2022 13:20
Güncelleme Tarihi: 24.10.2022
14:06
Son dakika haberler: Antalya'da lise öğrencileri Mahmut Yağız Balcı (18) ile Ada Kayahan'ın (17) öldüğü kazada, ikilinin bulunduğu elektrikli skutere çarpan sürücü Muhammed Can Gülmez (23) tutuklandı. Gülmez'in ifadesi de ortaya çıktı. Sürücü Gülmez ifadesinde "Aniden önüme çıktılar, duramadım" dedi. İşte kahreden skuter kazasına ilişkin son dakika haberleri