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Haberler Yaşam Antalya'daki skuter kazasında son dakika: Sürücüden Ada Kayahan ve Yağız Balcı ifadesi
Giriş Tarihi: 24.10.2022 13:20 Güncelleme Tarihi: 24.10.2022 14:06

Antalya'daki skuter kazasında son dakika: Sürücüden Ada Kayahan ve Yağız Balcı ifadesi

Son dakika haberler: Antalya'da lise öğrencileri Mahmut Yağız Balcı (18) ile Ada Kayahan'ın (17) öldüğü kazada, ikilinin bulunduğu elektrikli skutere çarpan sürücü Muhammed Can Gülmez (23) tutuklandı. Gülmez'in ifadesi de ortaya çıktı. Sürücü Gülmez ifadesinde "Aniden önüme çıktılar, duramadım" dedi. İşte kahreden skuter kazasına ilişkin son dakika haberleri

Antalya’daki skuter kazasında son dakika: Sürücüden Ada Kayahan ve Yağız Balcı ifadesi

Son dakika haberler: Kaza, 22 Ekim Cumartesi günü geç saatlerde, Portakal Çiçeği Caddesi'nde meydana geldi. Üniversite sınavına hazırlanan lise öğrencileri Mahmut Yağız Balcı ile Ada Kayahan, dershaneden çıktıktan sonra arkadaşları ile buluşup yemek yedi ve evlerine gitmek için elektrikli skutere bindi. Balcı'nın kullandığı skutere, süratli olduğu iddia edilen Muhammed Can Gülmez idaresindeki 07 BBS 63 plakalı otomobil çarptı.

Kazayla ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıkarken sürücünün de ifadesinde o anlar yer aldı. İşte ayrıntılar...

Antalya’daki skuter kazasında son dakika: Sürücüden Ada Kayahan ve Yağız Balcı ifadesi

ÇARPMANIN ETKİSİYLE YOLA FIRLADILAR

Çarpmanın etkisiyle Balcı ve Kayahan, yola fırladı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan 2 arkadaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Antalya’daki skuter kazasında son dakika: Sürücüden Ada Kayahan ve Yağız Balcı ifadesi

İKİSİ ÇOCUKLUK ARKADAŞIYDI

Çocukluk arkadaşı oldukları öğrenilen arkadaşların cenazelerini almak için dün Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gelen yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Kayahan'ın cenazesi Manavgat ilçesi Ahmetler Mahallesi'nde, Balcı'nın cenazesi ise Kurşunlu Mezarlığı'nda defnedildi.

Antalya’daki skuter kazasında son dakika: Sürücüden Ada Kayahan ve Yağız Balcı ifadesi

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Muhammed Can Gülmez, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Antalya’daki skuter kazasında son dakika: Sürücüden Ada Kayahan ve Yağız Balcı ifadesi

Buradaki işlemleri tamamlanan sürücü Gülmez, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gülmez'in ifadesinde, "Aniden önüme çıktılar. Frene basmama rağmen kurtaramadım, çok üzgünüm" dediği öğrenildi. Diğer yandan kazanın ardından çekilen fotoğraflarda Gülmez'in aracının ön kısmına çarpmanın etkisiyle skuterin parçasının saplandığı görüldü.

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