İki lisenin ölümüne neden olan scooter faciasında otomobil sürücüsü tutuklandı | Video
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Antalya’da scooter üzerinde bulunan lise öğrencisi iki gence çarparak ölümüne neden olan otomobil sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.