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Antik kentte heyecanlandıran keşif! Tam 1800 yıl öncesine ait: Zaman kapsülü gibi...
Giriş Tarihi: 11.11.2023 09:58
Güncelleme Tarihi: 11.11.2023
09:59
Antik kentte heyecanlandıran keşif! Tam 1800 yıl öncesine ait: Zaman kapsülü gibi...
Mersin'de yer alan Anemurium Antik Kenti'nde kazı çalışmalarını her yıl düzenli olarak aralıksız bir şekilde sürdüren ekipler, Liman Hamamı olarak adlandırılan yapının hemen yanındaki bölümde yaptıkları kazı çalışmalarında 1800 yıl öncesine (MS 2. YY) ait olduğu değerlendirilen ve önemli birini temsil ettiği düşünülen kadın heykeli buldu. Anemurium Antik Kenti'nde 1500 yıl önce yaşanan büyük bir depremle yıkılarak toprak altına kaldığı değerlendirilen heykelin çıkarılması tüm ekip başta olmak üzere ilçedeki herkesi heyecanlandırdı.