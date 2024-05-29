AÖF FİNAL SONUÇLARI TIKLA SORGULA: Anadolu Üniversitesi AÖF sonucu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF bahar dönemi sınavları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusu öğrencilerin gündeminde. Yüzde 70 oranında yıl sonu değerlendirmesine etki edecek final sonuçlarını öğrenildikten sonra önümüzdeki dönem için değerlendirme yapacaklar. Peki; 2024 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?