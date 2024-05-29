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AÖF FİNAL SONUÇLARI TIKLA SORGULA: Anadolu Üniversitesi AÖF sonucu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 29.05.2024 11:56
Güncelleme Tarihi: 29.05.2024
11:56
AÖF FİNAL SONUÇLARI TIKLA SORGULA: Anadolu Üniversitesi AÖF sonucu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavları 25-26 Mayıs tarihinde gerçekleştirildi. Final sınavlarının ardından AÖF final sonuç sorgulama ekranı araştırılmaya başladı. Öğrenciler bahar dönemini bitirmek ve kendi puanlarını değerlendirmek için AÖF final sınav sonuçlarını araştırıyor. Henüz AÖF final soruları ve cevaplarının da yayınlanması bekleniyor. Peki; 2024 AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte AÖF final sonuç sorgulama ekranı