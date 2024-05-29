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Haberler Yaşam AÖF FİNAL SONUÇLARI TIKLA SORGULA: Anadolu Üniversitesi AÖF sonucu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 29.05.2024 11:56 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 11:56

AÖF FİNAL SONUÇLARI TIKLA SORGULA: Anadolu Üniversitesi AÖF sonucu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavları 25-26 Mayıs tarihinde gerçekleştirildi. Final sınavlarının ardından AÖF final sonuç sorgulama ekranı araştırılmaya başladı. Öğrenciler bahar dönemini bitirmek ve kendi puanlarını değerlendirmek için AÖF final sınav sonuçlarını araştırıyor. Henüz AÖF final soruları ve cevaplarının da yayınlanması bekleniyor. Peki; 2024 AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte AÖF final sonuç sorgulama ekranı

AÖF FİNAL SONUÇLARI TIKLA SORGULA: Anadolu Üniversitesi AÖF sonucu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF bahar dönemi sınavları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusu öğrencilerin gündeminde. Yüzde 70 oranında yıl sonu değerlendirmesine etki edecek final sonuçlarını öğrenildikten sonra önümüzdeki dönem için değerlendirme yapacaklar. Peki; 2024 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF FİNAL SONUÇLARI TIKLA SORGULA: Anadolu Üniversitesi AÖF sonucu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF FİNAL SINAVLARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ!
25 Mayıs 2024 Cumartesi saat: 09.30, 25 Mayıs 2024 Cumartesi saat: 14.00, 26 Mayıs 2024 Pazar saat: 15.00 şeklinde 3 oturum halinde yapılan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final sınavları tamamlandı.

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AÖF FİNAL SONUÇLARI TIKLA SORGULA: Anadolu Üniversitesi AÖF sonucu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?
AÖF final sınav soruları ve cevapları anadolu.edu.tr adresinden paylaşılacak. AÖF soruları ve cevap anahtarı yayımlandıktan sonra üniversitenin sosyal medya hesabından veya resmi internet sayfası üzerinden duyuru yapılacak.
Kitapçıklar henüz paylaşılmadı.

AÖF FİNAL SONUÇLARI TIKLA SORGULA: Anadolu Üniversitesi AÖF sonucu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF sonuçları tarihi paylaşılmadı ancak sınavların ardından 15 gün içerisinde final sınavı sonuçlarının adaylar ile buluşması bekleniyor.
Sınav sonuçları, Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan öğrenilebilir.

AÖF SINAV SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF FİNAL SONUÇLARI TIKLA SORGULA: Anadolu Üniversitesi AÖF sonucu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF FİNAL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
Sınav sonuçları, Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan öğrenilebilir.

AÖF SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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