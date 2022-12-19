"AÖF görevli ücretleri 2022 ne zaman yatacak? AUGİS AÖF gözetmen ücretleri ne kadar oldu, yattı mı?" sorularının yanıtları için sorgulamalar devam ediyor. Açıköğretim Fakültesi sınavlarında görev alan öğretmenler ücret bilgisi ile ücretlerin hesaba yatacağı tarihi öğrenmek istiyor. Görevli ücretlerine dair detaylar kurumun resmi internet sitesi üzerinden takip ediliyor. Peki; AÖF görevli ücretleri ne zaman yatacak? AUGİS AÖF gözetmen ücretleri yattı mı ve ne kadar oldu?