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Haberler Yaşam AÖF görevli ücretleri ne zaman yatacak? AUGİS 2022 AÖF gözetmen ücretleri ne kadar oldu, yattı mı?
Giriş Tarihi: 19.12.2022 11:53 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 11:53

AÖF görevli ücretleri ne zaman yatacak? AUGİS 2022 AÖF gözetmen ücretleri ne kadar oldu, yattı mı?

10-11 Aralık 2022 tarihlerinde düzenlenen Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavları Türkiye genelinde gerçekleştirildi. Sınavlarda görev alan salon başkanı, gözetmen ve bina sorumlusu olan öğretmenlerin AÖF görevli ücretleri araştırılan konu başlıkları arasında yerini aldı. Öğretmenlerin alacağı ücret açıklanırken öğretmenler geçtiğimiz aylarda AUGİS sistemi üzerinden görev talebinde bulunmuştu. Peki, AÖF görevli ücretleri ne zaman yatacak? AUGİS 2022 AÖF gözetmen ücretleri ne kadar oldu? İşte bilgiler.

AÖF görevli ücretleri ne zaman yatacak? AUGİS 2022 AÖF gözetmen ücretleri ne kadar oldu, yattı mı?

"AÖF görevli ücretleri 2022 ne zaman yatacak? AUGİS AÖF gözetmen ücretleri ne kadar oldu, yattı mı?" sorularının yanıtları için sorgulamalar devam ediyor. Açıköğretim Fakültesi sınavlarında görev alan öğretmenler ücret bilgisi ile ücretlerin hesaba yatacağı tarihi öğrenmek istiyor. Görevli ücretlerine dair detaylar kurumun resmi internet sitesi üzerinden takip ediliyor. Peki; AÖF görevli ücretleri ne zaman yatacak? AUGİS AÖF gözetmen ücretleri yattı mı ve ne kadar oldu?

AÖF görevli ücretleri ne zaman yatacak? AUGİS 2022 AÖF gözetmen ücretleri ne kadar oldu, yattı mı?

AÖF GÖREVLİ ÜCRETİ NE KADAR?

AÖF sınavlarında görevli Bina Sınav Sorumlusu 280 TL, Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı 230 TL, Salon Başkanı 200 TL, Gözetmen 170 TL ücret alıyor.

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AÖF görevli ücretleri ne zaman yatacak? AUGİS 2022 AÖF gözetmen ücretleri ne kadar oldu, yattı mı?

GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?

Sınav ücretlerinin yatacağı net tarih açıklanmadı. Görevli ücretlerine dair detaylar, https://augis.anadolu.edu.tr/#!/ üzerinden takip ediliyor.

AÖF görevli ücretleri ne zaman yatacak? AUGİS 2022 AÖF gözetmen ücretleri ne kadar oldu, yattı mı?
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