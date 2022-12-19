10-11 Aralık 2022 tarihlerinde düzenlenen Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavları Türkiye genelinde gerçekleştirildi. Sınavlarda görev alan salon başkanı, gözetmen ve bina sorumlusu olan öğretmenlerin AÖF görevli ücretleri araştırılan konu başlıkları arasında yerini aldı. Öğretmenlerin alacağı ücret açıklanırken öğretmenler geçtiğimiz aylarda AUGİS sistemi üzerinden görev talebinde bulunmuştu. Peki, AÖF görevli ücretleri ne zaman yatacak? AUGİS 2022 AÖF gözetmen ücretleri ne kadar oldu? İşte bilgiler.